Violette Serrat, directrice de la création du make-up Guerlain, partage sa vie entre Paris et Brooklyn. C’est d’ailleurs dans ce quartier de New York qu’est née la marque VIOLETTE_FR, une gamme minimaliste de soins et de maquillage qui constituent les essentiels de celle qui s’est fait connaître par ses images et vidéos prises à la lumière du jour et postées sans retouche. Ces produits que s’arrachent les beautystas sont disponibles chez Oh My Cream! qui dispose de deux boutiques à Bruxelles.