Tons cuivrés, palettes carrées... Le maquillage se la joue passe-partout cette saison

Le smoky se la joue automnal en osant les tons cuivrés de la forêt. Et le design carré, plus compact et propice à la prise en main, gagne du terrain face aux palettes XXL dont on utilise souvent les mêmes camaïeux de couleurs. A vos pinceaux!

© iStock