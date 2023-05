Bieke Buckinx, à toute faim utile

Biberonnée à la culture Web, la peintre bruxelloise Bieke Buckinx joue de ses codes pour asseoir sa renommée. Chaque nouvelle série de tableaux suscite l’excitation sur les réseaux, et ses toiles représentant plats et ingrédients s’arrachent littéralement comme des petits pains.

Si la recette du succès de Bieke Buckinx devait être décortiquée, l’ingrédient principal serait le talent, forcément. Celui dont elle fait preuve un pinceau à la main, mais aussi celui qu’elle a pour parler à un public désireux de s’insérer dans le marché de l’art, et rassuré par l’approche à la fois brute et ouvragée de la trentenaire. Le signe distinctif de son travail? Un appétit revendiqué pour la réinvention du concept de la nature morte, les sujets comestibles s’invitant dans la majorité de ses toiles et ayant d’ailleurs contribué à la faire connaître.

© photos: bieke buckinx

La Bruxelloise de 34 ans, qui a longtemps exercé un boulot en parallèle de la peinture, a en effet pu se consacrer à son art à temps plein suite au succès de sa série No Carbs, des représentations monumentales de hot-dogs accolées avec espièglerie de cette exclamation, cri de ralliement de toute une génération. «L’idée m’est venue à force d’entendre mon entourage parler non-stop de sa volonté de dire adieu aux glucides. Ma fascination et ma frustration ont servi d’inspiration à ma représentation ironique d’un parangon de la nourriture tout sauf saine, comme une manière de dire ‘tenez, prenez ça, voilà un hot-dog’.» Une série de peintures vite sold out, suivie par une variation autour de la pizza, couronnée du même succès.

Aujourd’hui, Bieke Buckinx mijote un nouvel opus, Essentials, qui représente des ingrédients qu’elle considère comme essentiels, du gingembre au Nutella en passant par le bouillon Oxo. «On a tous des souvenirs et un imaginaire liés à la nourriture, donc en tant que thème, c’est extrêmement intéressant», confie l’artiste, qui s’apprête à exposer les derniers essentiels de la série, ainsi que ceux qui n’ont pas encore été vendus, en juin. Affaire à suivre.