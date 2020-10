À l'occasion de la quinzième édition du prix du Designer de l'année, Le Vif Weekend et la Biennale Interieur invitent 5 couples pour un week-end de détente à Courtrai.

Au programme, la visite de l'exposition de notre Designer de l'année, Sep Verboom, celle de l'historique Interieurhuis en centre-ville, ainsi que le Creativity Festival WONDER et de nombreuses installations inspirantes à travers toute la ville.

© AARON LAPEIRRE

Les gagnants séjourneront au Parkhotel, où ils pourront profiter de sa piscine et son spa. Idéal pour un week-end créatif et relax.

En cadeau également, ce superbe masque Olho créé par notre Designer de l'année (d'une valeur de 195 euros).

Masque Ohlo signé Sep Verboom © DR

QUAND : le samedi 14 novembre 2020 OU : Parkhotel, Courtrai, www.parkhotel.be

