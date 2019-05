Le festival gastronomique "eat! BRUSSELS, drink! BORDEAUX" sera de retour au Parc royal du jeudi 5 au dimanche 8 septembre pour sa huitième édition, a annoncé Visit.brussels, qui co-organise l'événement en collaboration avec le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. Vingt-huit chefs de restaurants de la capitale sont annoncés pour proposer leur plat-signature.

Outre les habitués de "Bozar"*, "Brinz'l", "Le Tournant", "Rouge Tomate", "Racines", "Crab Club", "Humphrey", "San Sablon", "Sanzaru" et la "Truffe Noire", le festival accueillera aussi "Kamo"*, "1040" du chef Jean Philippe Watteyne, "Aux Armes de Bruxelles", "Fernand Obb", "Gramm", "Gus", "Toshiro", "Isabelle Arpin", "Kitchen 151", "La Canne en Ville", "Les Brigittines", "Les Caves d'Alex", "Lou Ferri", "My Tannour", "Old Boy", "Petites Racines", et "Viva m'Boma". Les assiettes de quatre fromagers (From Comptoir, Le Comptoir de Samson, Julien Hazard, La Fruitière) et quatre pâtissiers bruxellois (Cokoa, Nikolas Koulepis, Pâtisserie Sasaki, Garcia) viendront compléter le menu gourmand.

Une quarantaine de vignerons et négociants seront en outre présents sur l'événement et proposeront des dégustations de Bordeaux: blancs, rosés, rouges et crémants confondus. L'Ecole du vin de Bordeaux proposera encore des ateliers pour en apprendre plus sur le vin et le dimanche, des mixologues bruxellois feront découvrir aux visiteurs les secrets de leur cocktail-signature.

Par ailleurs, la deuxième édition du concours bruxellois des croquettes aux crevettes s'y tiendra le samedi 7 septembre. L'an dernier, la compétition qui avait lieu au "Comme chez soi" avait réuni 21 chefs derrière leurs fourneaux pour livrer la meilleure préparation de la "petite reine de notre gastronomie locale". "Fernand Obb - Delicatessen" (Saint-Gilles) et son chef Cédric Mosbeux avaient remporté le titre, plébiscité à l'unanimité par les jurés. Lors de l'édition 2018 du festival, plus de 30.000 préparations culinaires avaient été dégustées et quelque 90.000 verres de Bordeaux savourés.