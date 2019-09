Faisons encore un peu durer le suspens sur l'identité du restaurant désigné vainqueur dans l'élection de la Meilleure croquette aux crevettes de la capitale pour cette année. Un indice...

Tout Belge digne de ce nom ne saurait me contredire : la croquette aux crevettes est en Belgique une institution. Quel Belge n'a pas des étoiles dans les yeux dès que l'on évoque ce plat si typique. Madeleine de Proust pour certains, passion de tous les jours pour d'autres, la croquette aux crevettes est unanimement reconnue comme étant l'un des plats emblématiques de la gastronomie belge.

Fort de ce constat, fin 2018, l'agence pour le développement et la promotion de la Ville de Bruxelles a eu la joyeuse idée d'organiser l'élection de la meilleure de cette pépite culinaire servie par les établissements de la ville.

Après une première édition qui a couronné Fernand Obb Delicatessen à Saint Gilles, la deuxième vient de s'achever - après une séance de dégustation de 18 croquettes (l'un des inscrits ne s'étant pas présenté aux fourneaux) par un jury de 10 journalistes gastronomiques triés sur le volet - avec la proclamation du restaurant lauréat pour l'année 2019.

Panure (cuisson, croustillant, température), persil, appareil (onctuosité, texture), crevettes (quantité, qualité) et goût global (équilibre et goût) ont servi de grille de notations au jury endurant qui a dégusté, le verbe haut, ces croquettes quatre heures durant.

Exercice de style

A les goûter en rafale, on s'aperçoit qu'il y a autant de goût, d'identité, et donc finalement de recettes, que de croquettes. Bisquée ou non, poivrée, croustillante, onctueuse ou pas assez, avec renfort de fromage, ou de tomate, parfois même de gin, les variations, subtiles ou non, ne manquent pas.

Les commentaires fusent à chaque dépôt d'assiettes, et parfois, une fois pour être juste, le silence se fait.

Après 4 h de dégustation, vient le dépouillement des notations, le verdict tombe, et avec lui, l'annonce du lauréat au titre de la Meilleure croquette aux crevettes 2019. C'est donc très solennellement que nous vous l'annonçons : le roi n'est pas tombé! La Meilleure croquette aux crevettes 2019 est servie par Fernand Obb, situé à Saint Gilles.

Beaucoup Fish décroche la 3e place, tandis que le 1040 décroche la 2 e place.

Amateurs patentés de crevettes, touristes de passage à la recherche de vrai goût, ou simples gourmands, nous ne saurions que vous encourager à découvrir ces croquettes qui portent haut les couleurs de la croquette aux crevettes.

Cette victoire, Fernand Obb l'a remportée sur 18 autres candidats au titre qui n'était autres que : Chez Ta Mère, Les Brasseries Georges, Ma Jolie, Aux Armes de Bruxelles, Le Patio, SANZARU, Callens Café, Racine Carrée, Les Petits Bouchons, Cospaia, Le Rossini, Lola, Chez Léon, Chez Gaspard (food truck), les Caves d'Alex et Chez François. Et Beaucoup Fish qui finit donc troisième et le 1040 deuxième.