Charles Kaisin vous invite à son dîner surréaliste à Chambord

On ne présente plus Charles Kaisin, designer atypique à la créativité aussi débordante que débridée, hôte de dîners surréalistes célèbres dans le monde entier. A l'annonce de sa présence dans une émission exceptionnelle du Festin de Julie sur France 3, nous n'avons pas résisté à l'envie de l'appeler pour en savoir un peu plus. Avant même d'aborder l'émission elle-même, Charles Kaisin s'avère intarissable quant à l'extraordinaire architecture de l'édifice, considéré comme l'un des plus beaux des châteaux de la Loire, avec ses innombrables tourelles et cheminées décoratives. "

Il y a mille choses à dire sur Chambord, se réjouit-il, c'est un joyau de la Renaissance, érigé par François 1er il y a 500 ans. C'est aussi le deuxième plus grand château de France après Versailles - et je le préfère à Versailles -, il est inspiré du style italien, et largement influencé par Léonard de Vinci, qui y a notamment réalisé le célèbre double-escalier... C'est aussi le plus grand domaine de chasse de France, sa superficie équivaut à celle de Paris. "

" Des métiers, des talents, du folklore, bref, de la culture "

" L'idée principale est donc de valoriser le château de Chambord à travers tous les artisans qui travaillent dans les environs, explique Charles Kaisin, et qui sont les invités du dîner, comme pour boucler la boucle. On y retrouvera des couteaux et couverts de couteliers, un artisan qui fait des très belles carafes d'argent en forme d'animaux, un viticulteur, qui a retrouvé un cépage qui existait sous François 1er, du côté de Romorantin, ou encore une dame dont la famille fait de la soie depuis douze générations ! Autant d'incroyables savoir-faire, parfois oubliés, qui ont permis d'élaborer ce dîner. " Toujours dans cette optique de s'ancrer dans la région en célébrant " des métiers, des talents, du folklore, bref, de la culture ", le repas sera notamment composé de mets et recettes du XVI et XVIIe siècles, et dirigé par un chef étoilé du cru, Didier Clément, assisté par les élève de l'Ecole hôtelière de Blois. Et par un corps de chasse, pour faire bonne mesure.

Vers un nouvel épisode l'an prochain ?

" C'est vraiment une belle émission, de format assez long, et la production a vraiment mis les moyens, il y a des plans, des vues, vraiment sublimes, les téléspectateurs n'auront jamais vu Chambord comme ça. " D'après les mots de l'intéressé, il s'agit d'un " voyage, une excursion pleine de vues inédites et d'accès à des lieux habituellement fermés au public ", doublé d'un reportage à 360° qui dévoile toute la recherche, la préparation et les coulisses du dîner surréaliste. Tourné cet été en Loir-et-Cher, ce prime time d'exception du Festin de Julie sera diffusé demain, à 21h sur France 3. Il semblerait que France Télévisions ait été apparemment ravi par l'expérience, au point que de vouloir la rééditer l'été prochain. On vous tient au courant !

Le Festin de Julie à Chambord avec Charles Kaisin, ce mercredi 12 décembre à 21h sur France 3.