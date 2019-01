Chez De Goede Zaak, du seitan maison et jamais plus de 10% de plats à base de viande (+ recette)

Gérants d'une société de traiteur et de catering, Pieter Lapeire et Sylvie Steelandt mélangent aussi leurs quatre mains dans un atelier de production artisanale de seitan. Leitmotiv de ces rois du buffet: le moins de viande possible.