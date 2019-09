Dans les coulisses de la banane africaine (en images)

"Le mécanisme de stabilisation ne sera applicable que jusqu'au 31 décembre 2019, et sa prolongation au-delà de 2019 n'est pas possible car la non-continuation fait partie des accords de libre-échange entre l'Union européenne et les pays d'Amérique Latine", avait déclaré Jobst von Kirchmann, représentant de l'UE en Côte d'Ivoire.