Voyager, ça passe par la culture, donc par l'assiette et le goût. Et si vous voulez profiter pleinement de votre voyage, une petite préparation sur ce que vous ête suceptible de croiser ne peut qu'être profitable.

Vous souhaitez préparer l'aspect gastronomique de votre voyage ? La bonne idée est de naviguer sur la carte interactive mondiale de TasteAtlas, qui recense les plats les plus populaires par régions.

Une version destinée aux amateurs de fromages vient de voir le jour. De la feta grecque au reggianito argentin, en passant par la burrata des Pouilles ou le reblochon de Haute-Savoie, vous deviendrez incollable sur les recettes laitières de chaque recoin du monde, et surtout, vous ne passerez à côté d'aucunes pépites.

Cette carte permet de visualiser quels fromages sont plus ou moins populaires selon les régions. En cliquant sur chaque spécialité, vous accédez à la page consacrée à tel ou tel fromage, et aux informations concernant sa texture, ses caractéristiques gustatives, mais aussi comment le déguster au mieux et quels sont les accords possibles avec les boissons. Cheese !

A.W.