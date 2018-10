Des bières belges et étrangères aux Hoppy Days à Liège

La 5e édition du Liège Beer Festival "Hoppy Days" se déroulera les 26, 27 et 28 octobre au Palais des congrès à Liège. Les organisateurs Marc Lievens et Bertrand Mathieu entendent se démarquer d'autres événements axés sur la bière en proposant diverses animations au-delà de simples dégustations.

"On ne se limite pas à des bières liégeoises et wallonnes mais elles proviennent d'un peu partout en Belgique et de l'étranger. Ce ne sont pas non plus les mêmes bières et exposants que l'on retrouve d'année en année puisque 60% des bières qui seront proposées sont des nouveautés", soulignent-ils.

C'est ainsi que 18 brasseries, certaines de renom et d'autres qualifiées de microbrasseries, seront présentes avec un stand au festival tandis que l'organisation tiendra un bar où seront proposées une quarantaine de bières, issues de 29 brasseries, ayant pour la plupart la particularité d'être méconnues ou absentes de la grande distribution.

Diverses animations sont programmées tout au long du week-end avec DJ's et groupes de reprises ainsi qu'un blind-test ou encore, un quizz avec lots à la clé.

"Les visiteurs pourront acquérir à l'entrée le verre du festival à deux euros avec lequel ils pourront passer de stand en stand. Notre volonté est que le verre soit chaque année dessiné par un auteur différent, liégeois ou du moins wallon", ajoutent les organisateurs.