Il y a des traditions, de la lumière, de la Méditerranée, des parfums et des couleurs dans cet ouvrage qui résume l'histoire culinaire de la Turquie. Pilote de ce voyage dans le temps: Musa Dagdeviren, un chef qui n'a pas captivé Netflix par hasard.

Parcourir le patrimoine gastronomique d'une nation aussi riche et aussi complexe n'a rien d'une mince affaire. La Turquie n'a jamais été facile à cerner, entre ses instincts asiatiques et ses penchants européens, son passé ottoman et ses humeurs balkaniques, ses mers nommées Egée, Noire ou Marmara, les souvenirs de ses sultans et ses envies de tolérance. A la fois au centre et aux confins de tout, elle ne connaît que trop bien les mots "influences" et "diversité", qui forment inévitablement le leitmotiv de ses passionnantes tribulations culinaires. ...