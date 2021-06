Frichti, un système de livraison de produits 100 % frais, local, de saison, ainsi que de plats préparés débarque à Bruxelles.

Frichti est ce qu'on appelle un système de "click au frigo", soit un système de livraison express de courses sur le pas de la porte, désormais disponible à Bruxelles. La société promet une livraison en 20 minutes chrono, 7 jours sur 7 et de 9 h à 22 h.

Ce service de livraison express en vélo ou en scooters de courses fraiches et de plats préparés maison se dit à "prix juste et abordable". Il est né il y a 6 ans en France.

Les fondateurs évoquent "un supermarché nouvelle génération".

"Parce qu'on s'est mis à acheter des trucs impersonnels sur des étagères froides on a perdu la notion du goût, de l'humain, de la planète. De tout ce qui nous permet de bien manger. C'est dramatique. C'était un problème que je vivais au quotidien et j'ai voulu le résoudre pour moi comme pour des milliers de gens.", explique Julia Bijaoui, fondatrice de Frichti.

L'offre comprend 1200 produits.

© pg

La gamme comprend des produits ultrafrais en circuit court. Frichti travaille en flux tendus et en direct avec plus de 90 producteurs; ce qui lui permet d'offrir à ses clients des produits de première fraicheur, au même prix qu'au supermarché.

L'entreprise promet une transparence totale. Plus de 70 additifs et conservateurs ont été bannis de la sélection.

Et pour ceux qui n'ont pas envie de cuisiner tous les jours des produits bruts, le service dispose aussi d'un rayon traiteur composé de plats frais à prix tout à fait abordable (à partir de 5,90 euros).

Pour célébrer son arrivée à Bruxelles, Frichti s'est associé à deux piliers de la gastronomie bruxelloise : les croquettes artisanales de Kroket Bxl et les sauces locales de Swet seront disponibles à la livraison. Le traiteur Mica, pour sa part, proposera des salades, viandes, poissons, soupes et desserts concoctés à base d'ingrédients frais et bio. Sur la carte, on retrouvera également les pains de l'adresse artisanale Boulengier.

Une collaboration exclusive avec l'artisan chocolatier Pierre Marcolini est annoncée.

Le service devrait s'étendre à d'autres villes belges dans un futur très proche, laissent entendre ses concepteurs.

Le lancement est prévu pour le 29 juin prochain, dans le centre et le sud de Bruxelles (Ixelles, Etterbeek, Saint-Gilles, Uccle, Watermael-Boitsfort et Auderghem).

