Un bateau à énergie solaire naviguera prochainement - en principe en avril - pour la première fois à Gand afin d'acheminer des cargaisons de légumes locaux vers le centre de la ville. Le conseil communal a investi de l'argent pour la construction du bateau, qui fait partie de la nouvelle stratégie alimentaire durable de la ville.

La ferme biologique de Goedinge a reçu un subside pour la construction du bateau. Celui-ci amènera des produits frais et les produits d'autres producteurs locaux au centre via les cours d'eau de Gand. Le bateau solaire naviguera probablement pour la première fois en avril. L'initiative fait partie de l'un des quatre projets bénéficiant d'une subvention d'un total de 62.000 euros.

Par exemple, le projet "Veggie is halal" a également reçu une subvention pour développer des ateliers de cuisine et des activités de restauration qui combinent des aliments locaux, végétariens et halal.

Le projet "In Uwe Frigo" s'attaque de son côté au gaspillage alimentaire dans les ménages grâce à un coaching à domicile. Les ménages apprennent à faire attention aux méthodes de stockage et aux dates de péremption lors du nettoyage de leur réfrigérateur.

La ferme biologique de Goedinge a reçu un subside pour la construction du bateau. Celui-ci amènera des produits frais et les produits d'autres producteurs locaux au centre via les cours d'eau de Gand. Le bateau solaire naviguera probablement pour la première fois en avril. L'initiative fait partie de l'un des quatre projets bénéficiant d'une subvention d'un total de 62.000 euros. Par exemple, le projet "Veggie is halal" a également reçu une subvention pour développer des ateliers de cuisine et des activités de restauration qui combinent des aliments locaux, végétariens et halal. Le projet "In Uwe Frigo" s'attaque de son côté au gaspillage alimentaire dans les ménages grâce à un coaching à domicile. Les ménages apprennent à faire attention aux méthodes de stockage et aux dates de péremption lors du nettoyage de leur réfrigérateur.