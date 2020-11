Les restaurants sont actuellement fermés, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas distinguer les meilleures adresses de l'année. Bien au contraire. À l'occasion de la sortie de l'édition 2021 de son guide, Gault & Millau vient tout juste d'annoncer les lauréats de l'année. Les voici.

Les trois restaurants les mieux notés

Hof Van Cleve (19,5/20)

BonBon (19,5/20)

L'Air du Temps (19/20)

Meilleur plat de légumes

Brutal by Bruut, à Bruges

La plus belle terrasse

Le Brugmann à Bruxelles

La Brasserie de l'année

Bar Bulot à Bruges

Les Prix Plaisir

À Bruxelles : Ventre Saint Gris, à Uccle

En Wallonie : La Gare d'Hamois, à Hamois

En Flandre : Rizoom, à Gand

Le Dessert de l'année

Nuance, à Duffel (Flandre)

Le restaurant asiatique de l'année

Samouraï, à Bruxelles (centre-ville)

Le restaurant italien de l'année

Gellius, à Knokke

Le sommelier de l'année

Le Hof Van Cleve

Cocktail bar de l'année

Belroy's Bijou, à Anvers

La Meilleure carte des bières de l'année

La Marelle, à Quévy (Hainaut)

La Meilleure carte des vins de l'année

Arden, Château de Vignée à Rochefort

Le plus beau restaurant design de l'année

Cuchara, à Lommel

L'Hôtesse de l'année

Marieke Moyaert Chattman, du Mange Tout à Middlekerke

Les restaurants Pop de l'année

A Bruxelles : Nénu

En Flandre : Baracca (à Leuven)

En Wallonie : Asie A Tik (à Mons)

Le Meilleur gastro-bistro de l'année

Les Potes au feu, à Namur

Le Meilleur New Concept de l'année

Bartolomeus, à Knokke-Heist

L'Artisan-Cuisinier de l'année

Michaël Rewens, du Bistrot du Nord à Anvers

Les Découvertes de l'année

À Bruxelles : La Bonne Chère (en centre-ville)

En Flandre : Blanc by Aytems (Sint Truidens)

En Wallonie : Quai n°4 (à Ath)

La Nouveauté remarquable de l'année

Le Pristine, de Sergio Herman, à Anvers

Les Meilleurs jeunes chefs de l'année

À Bruxelles : Kevin Lejeune, de La Canne en ville

En Wallonie : Stefan Jacobs, du Hors Champs, à Gembloux

En Flandre : David Grosdent, de l'Envie

Les trois restaurants les mieux notés Hof Van Cleve (19,5/20)BonBon (19,5/20)L'Air du Temps (19/20)Meilleur plat de légumesBrutal by Bruut, à BrugesLa plus belle terrasseLe Brugmann à Bruxelles La Brasserie de l'annéeBar Bulot à BrugesLes Prix PlaisirÀ Bruxelles : Ventre Saint Gris, à UccleEn Wallonie : La Gare d'Hamois, à HamoisEn Flandre : Rizoom, à GandLe Dessert de l'annéeNuance, à Duffel (Flandre)Le restaurant asiatique de l'annéeSamouraï, à Bruxelles (centre-ville)Le restaurant italien de l'annéeGellius, à KnokkeLe sommelier de l'annéeLe Hof Van CleveCocktail bar de l'année Belroy's Bijou, à AnversLa Meilleure carte des bières de l'annéeLa Marelle, à Quévy (Hainaut)La Meilleure carte des vins de l'annéeArden, Château de Vignée à Rochefort Le plus beau restaurant design de l'annéeCuchara, à Lommel L'Hôtesse de l'annéeMarieke Moyaert Chattman, du Mange Tout à MiddlekerkeLes restaurants Pop de l'annéeA Bruxelles : NénuEn Flandre : Baracca (à Leuven)En Wallonie : Asie A Tik (à Mons)Le Meilleur gastro-bistro de l'année Les Potes au feu, à NamurLe Meilleur New Concept de l'annéeBartolomeus, à Knokke-HeistL'Artisan-Cuisinier de l'annéeMichaël Rewens, du Bistrot du Nord à AnversLes Découvertes de l'annéeÀ Bruxelles : La Bonne Chère (en centre-ville)En Flandre : Blanc by Aytems (Sint Truidens)En Wallonie : Quai n°4 (à Ath)La Nouveauté remarquable de l'annéeLe Pristine, de Sergio Herman, à AnversLes Meilleurs jeunes chefs de l'annéeÀ Bruxelles : Kevin Lejeune, de La Canne en ville En Wallonie : Stefan Jacobs, du Hors Champs, à GemblouxEn Flandre : David Grosdent, de l'Envie