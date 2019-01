Green Deal: plus de 100 cantines collectives wallonnes s'engagent à devenir plus "durables"

Écoles, hôpitaux, maisons de repos, CPAS, associations ou administrations, toutes les organisations concernées étaient présentes mercredi à Namur pour officialiser leur engagement. Ensemble, les 113 signataires du "Green Deal" représentent 80.000 repas sur les 200.000 servis chaque jour dans la restauration collective en Wallonie.

Dans cinq ans, ce sont deux-tiers des acteurs du secteur qui devraient être concernés par le programme.

Durant les trois années à venir, les cantines impliquées intégreront progressivement de nouvelles pratiques en faveur de l'environnement, de la santé et de la transition écologique. L'objectif est que 30% des repas qui y sont servis soient composés d'aliments issus de l'agriculture biologique et locale.

Les établissements s'engagent également en faveur de la réduction du gaspillage et des déchets, mais aussi de l'inclusion sociale. Chaque cantine formulera ses engagements concrets dans les trois mois. Une cellule de coordination va prochainement voir le jour. Elle devra notamment permettre de renforcer la cohérence des actions et d'améliorer la connaissance mutuelle.

Un Collège wallon de l'Alimentation durable regroupant tous les acteurs de la chaîne alimentaire sera également mis en place afin de formuler des recommandations concrètes, le tout avec une approche participative.

A terme, le gouvernement wallon souhaite que ce travail permette d'établir une identité commune autour de l'alimentation durable en Wallonie. "C'est pour moi le point principal de notre stratégie de développement durable", a déclaré le ministre wallon de l'Environnement et de la Transition écologique, Carlo Di Antonio. "Au-delà de la santé, raccourcir le cicuit entre les producteurs et les consommateurs aura aussi des effets bénéfiques sur l'environnement, l'agriculture et l'économie wallonne durable en général." "Ce qui va être mis en place dans les cantines scolaires devrait aussi permettre aux enfants de prendre de bonnes habitudes à plus long terme", a-t-il ajouté.

La signature du "Green Deal" s'inscrit dans le cadre de la stratégie "Manger demain", adoptée par le gouvernement wallon fin novembre 2018. Celle-ci a pour but de coordonner, faire du lien et faciliter les initiatives locales et régionales en matière d'alimentation.