La brasserie Swinkels a un nouveau patron

Swinkels Family Brewers fête cette année le 300e anniversaire de la braserie Bavaria, qui était jusque l'an dernier le nom donné à la société. Jan-Renier aura passé une douzaine d'années à la tête du groupe, celui-ci prenant de plus en plus d'ampleur sous sa coupe, avec les reprises de Palm en Belgique en 2016 et de De Molen aux Pays-Bas, et même d'Habesha en Ethiopie. La brasserie commercialise aussi la gamme de bières trappistes La Trappe, produites à Koningshoeven.

"En tant qu'entreprise familiale, tu continues à connaître le succès si tu te positionnes à temps", explique Jan-Renier Swinkels qui aura travaillé 33 ans au sein de la brasserie. Son cousin, Peer, a intégré en 2004 le comité de direction de cette brasserie établie à Lieshout, près d'Eindhoven (sud-est des Pays-Bas).