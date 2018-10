La célèbre brasserie "Aux Armes de Bruxelles" rouvrent ses portes et veut renouer avec son âme d'antan

La brasserie "Aux Armes de Bruxelles", située dans le quartier historique de l'Ilot Sacré à Bruxelles, a officiellement rouvert ses portes jeudi. "On est revenu aux sources, tant en salle qu'en cuisine. L'objectif est de rendre l'âme d'antan et le cachet que cet établissement n'aurait jamais dû perdre, mais aussi redonner envie aux Bruxellois du bas de la Ville de venir et les fidéliser", a déclaré la famille Van Lancker, propriétaire des lieux, lors de l'inauguration du restaurant fraîchement rénové.