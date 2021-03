Les "pies" britanniques n'ont pas leur pareil pour réveiller tout un imaginaire gourmand. Logique quand on sait que cette préparation s'inspire d'une tradition qui remonte au XIIIe siècle, celle de la "tourte". Bref, un mets idéal pour un dimanche en famille arrosé d'un rouge gouleyant. La difficulté majeure? Parvenir à servir des quartiers dignes de ce nom.

Pour 8 personnes1. Eplucher et émincer les oignons. Les faire fondre dans une cocotte (attention à ce qu'ils ne colorent pas). Ajouter les carottes râpées et faire cuire 5 min à feu doux. Ajouter les poireaux. Cuire à nouveau 5 min. Réserver le tout dans un plat, en ayant pris soin d'égoutter.2. Colorer la viande. Saler et poivrer.3. Ajouter les légumes égouttés, le basilic et la ciboulette finement ciselés. Maintenir à feu doux en tournant régulièrement à l'aide d'une cuillère.4. Faire blanchir les pommes de terre dans de l'eau bouillante (environ 3 min). Les refroidir dans un bol en ajoutant la crème et le cumin.5. Etaler la pâte feuilletée dans un plat à tourte (fond et bords). Y mettre d'abord le mélange viande et légumes. Disposer ensuite les pommes de terre à la crème et au cumin. Recouvrir de l'autre pâte feuilletée, souder les bords, puis dorer le dessus au jaune d'oeuf. Pratiquer une ouverture au centre de la tarte (taille d'une pièce de deux euros).6. Cuire au four pendant 45 min à 180 °C, jusqu'à ce que la croûte ait une belle couleur dorée et que le couteau s'enfonce facilement dans les pommes de terre.