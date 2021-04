La résurrection de l'huître de Portsmouth

L'écloserie est la toute première du Royaume-Uni consacrée uniquement à la restauration des huîtres, sans élément commercial. Son but: réintroduire des millions d'Ostrea edulis -ou huître plate européenne-, une espèce presque éteinte dans la région.

Au coeur du bâtiment, une petite pièce remplie de tuyaux abrite des bacs d'eau salée où baignent paisiblement des dizaines d'huîtres plates. "Ici on les surveille, on les nourrit, on les maintient dans des conditions adéquates", explique Luke.