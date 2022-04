Celles et ceux qui visiteront une boutique Natan en avril se verront offrir par le couturier Edouard Vermeulen un verre et de délicieuses bouchées signées du chef uruguayen Edgar Carrasco. Celui-ci est depuis quinze ans à la tête de l'atelier de traiteur Cocina de Uruguay à Bruxelles et est spécialisé en empanadas traditionnelles et autres petites crêpes épicées fourrées au boeuf, à la volaille, au jambon, au parmesan et aux épinards.

L'itinéraire gourmand commence à Knokke, avant de passer par Bruxelles et Anvers.

A Knokke (jusqu'au 17 avril), Bruxelles (du 20 au 23 avril) et Anvers (du 27 au 30 avril), de midi à 15 heures. natan.be

