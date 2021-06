Le labneh, un fromage onctueux originaire du Moyen-Orient, très bénéfique au fonctionnement de l'organisme mérite d'être davantage connu dans nos contrées occidentales.

Le labné, ou labneh, est un fromage frais à la texture crémeuse et onctueuse réalisé à base de lait de chèvre ou de lait de brebis, par une technique d'égouttage. Il est originaire du Moyen-Orient et plus spécifiquement des montagnes de Syrie. C'est un plat typique de la cuisine syrienne et libanaise.

Ce fromage qui commence tout doucement à se faire connaître dans nos contrées recèle de nombreuses vertus pour notre organisme. En tant que produit issu de la fermentation, il offre une meilleure assimilation des éléments nutritifs, facilitant la digestion grâce aux micro-organismes - aussi appelés probiotiques - qu'il contient.

Mais ce n'est pas tout, le labneh est aussi riche en protéines rassasiantes, en magnésium, en calcium (pour la solidité des os et une bonne circulation sanguine), ainsi qu'en vitamine A qui lutte contre le vieillissement, notamment cutané. Ce fromage oriental permet également de combler nos besoins en phosphore.

Le labneh, en version sucrée. © GETTY

Bonus pour les personnes qui veulent se faire plaisir mais qui regardent à leur ligne, qu'elles se détrompent, sa texture onctueuse ne rend pas ce fromage forcément plus gras. Au contraire, le labneh contient à peine 135 kcal pour 100 grammes.

Il est, en outre, très facile à préparer à la maison en égouttant un yaourt salé toute la nuit dans une étamine. Différentes variétés conviennent pour la préparation : du yaourt à la grecque, à la turque, demi-écrémé ou écrémé.

On l'accompagne traditionnellement en version salée d'un filet d'huile d'olive, d'houmous et de pain. Pour lui apporter encore plus de saveurs, on y ajoute également des herbes fraîches (basilic, persil, coriandre,...), des pistaches, des grains de chia, des morceaux de noix... Il est aussi délicieux avec des concombres bien frais, ou sur des aubergines grillées au four (voir la recette ci-dessous). En version sucrée, au petit-déjeuner, on l'agrémentera de confiture, de miel, avec des fruits (banane, mangue, figues) et du granola.

Recette estivale d'aubergines grillées au labneh et à la grenade © GETTY Préparation Préchauffez le four à 180 °C. Coupez les aubergines en longs quartiers. Arrosez-les de sel et laissez-les reposer, 2 h, dans une passoire. Rincez et épongez-les. Assaisonnez les aubergines avec du poivre, du sel et un filet d'huile d'olive. Placez-les dans un plat allant au four. Enfournez pendant une trentaine de minutes, jusqu'à ce que la chair soit tendres et les bords un peu croustillants. Il est aussi possible de les griller au BBQ pour une recette estivale. Assaisonnez le labneh avec une gousse d'ail pressée et un filet de citron, rectifiez l'assaisonnement en poivre et sel, égrenez quelques graines de grenades par dessus. Servez les aubergines avec le labneh et quelques feuilles de coriandre, ou de menthe ciselée.

