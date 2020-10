Le fameux pâtissier français Pierre Hermé dévoile sa recette de sablé au chocolat dans le livre A la maison, qui reprend les meilleures recettes des grands chefs, préparées chez eux, loin de leur cuisine professionnelle.

" Pour moi, la cuisine est avant tout une histoire de partage. J'adore cuisiner pour les gens que j'aime, ma femme, mes amis et les autres. À mon sens, cuisiner est synonyme de détente et c'est la raison pour laquelle je cuisine presque toujours en musique et sélectionne les morceaux en fonction de mon humeur et de mes envies. "

Pour 12 sablés

175 g de farine, 150 g de chocolat noir de couverture Guanaja 70% de cacao (Valrhona), 30 g de cacao en poudre, 120 de cassonade blonde, 50 g de sucre semoule, 5 g de bicarbonate alimentaire, 5 ml d'extrait de vanille liquide naturelle, 150 g de beurre, 3 g de fleur de sel.

Coupez le chocolat en petits morceaux. Mélangez et tamisez la farine, le cacao en poudre et le bicarbonate. Faites ramollir le beurre et incorporez les sucres, le sel et la vanille liquide.

Ajoutez ensuite le mélange farine-cacao-bicarbonate et le chocolat haché grossièrement. Mélangez le moins possible, comme une pâte sablée.

Façonnez la pâte en rouleaux d'environ 4 cm de diamètre et couvrez de film alimentaire. Glissez-les au réfrigérateur pendant au moins 1h.

Préchauffez le four à 170°C.

Sortez les rouleaux du réfrigérateur, retirez le film alimentaire et coupez des tranches d'1 cm de largeur. Déposez vos sablés sur une plaque recouverte de papier silicone (ou sulfurisé). Faites-les cuire 11 à 12 min. Le temps de cuisson est très important : pour être très bon, le sablé doit être sous-cuit.

Un conseil : l'utilisation de la fleur de sel permet de nuancer l'effet de la sensation salée. Si on doit la remplacer par du sel fin, il faut diminuer le poids de sel à 2 g.

Vous pouvez confectionner la pâte plusieurs jours à l'avance et la conserver au réfrigérateur ou au congélateur, et trancher puis cuire les sablés au fur et à mesure de vos besoins. Une fois cuits, vous pouvez conserver vos sablés quelques jours dans une boîte hermétique, à l'abri de l'humidité.

Cette recette est extraite de A la maison, par Victoire Loup, éditions Human Humans.

© Victor Picon

© Victor Picon

