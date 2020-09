Alors qu'il existe depuis les années 30 et qu'une chaîne éponyme (Smashburger), créée en 2007, en répand l'alléchant parfum aux Etats-Unis, le smash burger n'a jusqu'ici pas vraiment percé sous nos latitudes. De quoi s'agit-il ?

Le smash burger est un hamburger que l'on prend soin d'aplatir sévèrement au moment de la cuisson. Au bout de ce procédé ? La garantie de se régaler dans la mesure où cette façon de faire permet de libérer les sucs contenus dans la bidoche - ce que l'on nomme scientifiquement la réaction de Maillard - qui devient croustillante et dont l'intérieur reste fondant.

Après Dumbo à Paris, Bruxelles ouvrira sous peu une " smash adresse " derrière laquelle on retrouve le duo à la tête du restaurant Old Boy. Can't wait.

