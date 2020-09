La rentrée, c'est toujours un peu stressant. Heureusement, le chocolat existe pour adoucir cela et se ménager des moments gourmands. Voici justement trois nouveautés qui ont profité de ce retour sur les bancs de l'école et au travail pour voir le jour. Et vous offrir, à point nommé, quelques grammes cacaotés.

Les plaisirs du goûter selon Benoît Nihant

Ce n'est pas un goûter, mais un festin de chocolat que propose le chocolatier liégeois en cette rentrée : pâte à tartiner, pastille pour confectionner un chocolat chaud, bûche, cookie classique ou garni - imparable - sont au menu.

Les recettes pour vous mettre l'eau à la bouche ? D'abord, le plus irrésistible : le cookie garni (4 euros). Soit un délicieux cookie moelleux incrusté de noisettes et de pépites de chocolat, recouvert d'une ganache fondante de chocolat et d'un praliné maison. Existe en trois déclinaisons : noisette du Piémont, sésame noir ou pistache d'Iran. Trois fois délicieux.

Les cookies garnis de Benoit Nihant © DR

Pour les amateurs de chocolat intense, les cookies plus classiques avec des éclats de grué de cacao torréfié, et au coeur, une ganache fondante de Grand Cru d'Équateur. À partager, pendant un pique-nique par exemple, les cakes de voyage, facile à transporter. Il existent en quatre versions : tout chocolat, orange confite et chocolat, au citron, et enfin noisette-caramel, parfaitement régressif. À partager toujours, mais sur des tartines et crêpes, le chocolatier liégeois a mis au point une recette de pâte à tartiner, à base de chocolat grand cru, de noisettes du Piémont, du sucre et de l'huile de colza. Enfin, parce qu'au goûter, le chocolat se boit aussi, Nihant a pensé aux pastilles de chocolat, pour préparer des boissons, lactées, crémeuses, selon les goûts, mais à coup sûr subtilement chocolatée. À découvrir en boutique (la pâte à tartiner et le chocolat pour boisson sont disponibles via le eshop)

www.benoitnihant.be

Truffes gastronomiques chez Neuhaus

L'inventeur historique de la praline, le chocolatier belge Neuhaus invite pour la rentrée, cinq célèbres chefs belges étoilés à créer leur version de la truffe.

© DR

. © DR

L'inventeur historique de la praline, le chocolatier belge Neuhaus invite pour la rentrée, cinq célèbres chefs belges étoilés à créer leur version de la truffe.Ainsi, le chef Lionel Rigolet (Comme Chez Soi) a imaginé une ganache au chocolat noir du Vietnam (80%) et au gingembre confit émincé, le tout enrobé de chocolat noir et de copeaux de chocolat blanc. La praline d'Yves Mattagne (La Villa Lorraine by Yves Mattagne et Art Club) possède elle un coeur tendre au praliné de noisettes, au gianduja blanc et au chocolat au lait du Venezuela (42%), enrobé de chocolat noir et de feuilletine croustillante. Peter Goossens (Hof van Cleve) a de son côté conjugué un praliné onctueux de noix de pécan aux éclats de noix de pécan caramélisés, rehaussé d'une touche de sel de Guérande. Le tout est enrobé de chocolat noir et d'une note délicate de framboise.

Pour sa recette, Thierry Theys (Nuance) a jonglé avec les saveurs d'un praliné de noisettes onctueux, d'un chocolat blond et d'une huile de noisette grillée, qu'il a enrobé de chocolat noir, et de copeaux de chocolat au lait. Et, enfin, d'une touche de fruit de la passion. Enfin, le chef Tim Boury (Boury) surprend par l'originalité d'une ganache au chocolat caramélisé infusé au vinaigre de caramel et rehaussé d'un soupçon de caramel d'Isigny. Il enrobe sa création de chocolat noir saupoudré de sucre Muscovado. 5 x 6 pralines capables de séduire les palais les plus exigeants.

Les Trésors de Neuhaus, coffrets de 30 pralines, 38 euros.

Brigitte, boutique bean to bar à Ixelles

Brigitte, bean to bar © DR

Le bean to bar gagne encore du terrain, en témoigne l'ouverture de la boutique Brigitte, à Ixelles, à la veille de la rentrée. C'est à ce chocolat éthique, directement de la fève à la tablette que Brigitte et Sarantis ont dédié cet écrin gourmand, qui abrite aussi les créations de ce dernier, fabriquées par un artisan wallon, et rassemblées sous la marque Brigitte, à l'instar de leur point de vote. Leur objectif : rassembler en ce lieu des chocolats bio, équitables, variés, issus d'origines diverses, de Belgique et des quatre coins du monde, mais tous produits dans le respect de l'environnement et des hommes. À découvrir, l'eau à la bouche.

Brigitte, 88, rue du Page à 1050 Ixelles. Du mercredi au samedi de 10h à 18h30 et le dimanche de 11h à 15h

Brigitte, bean to bar © DR

