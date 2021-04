"Jeon" se traduit littéralement par "cuite dans la pâte". Idéale pour remplacer la traditionnelle omelette aux tomates, la crêpe coréenne est rapide à préparer et savoureuse en bouche. Kimchi, oignons nouveaux ou boeuf figurent sur la (longue) liste des ingrédients permettant de la décliner. Un petit voyage en Asie à l'heure du déjeuner, ça requinque!

Pour 2 crêpes d'environ 20 cm

Pour 2 crêpes d'environ 20 cm1. Rincer les légumes, puis couper le poireau et la carotte en julienne de 10 cm. Couper finement un oignon nouveau, le laisser de côté. Mélanger la farine avec l'eau, l'huile et le kimchi.2. Dans un récipient, préparer la sauce en mélangeant la sauce soja, l'huile de sésame et le vinaigre de riz.3. Chauffer un filet d'huile dans une poêle à crêpes, et faire cuire la moitié du poireau et de la carotte jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Verser la moitié de la pâte sur les légumes et étaler avec le dos d'une cuillère.4. Cuire la crêpe à feu doux pendant 4 min, puis la retourner délicatement. Cuire à nouveau 3 min. Répéter l'opération avec le reste des légumes et de la pâte.5. Terminer en ajoutant quelques feuilles de coriandre, de l'oignon nouveau et des graines de sésame noir.