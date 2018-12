Protection provisoire accordée à un café vieux de 150 ans à Drogenbos

Le ministre-président flamand, Geert Bourgeois, également compétent pour le patrimoine, a annoncé lundi le statut de protection provisoire à un café de village plus que centenaire à Drogenbos, l'une des six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, l'estaminet "Au Cher Ami" pour sa valeur historique et architecturale.