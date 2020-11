Place à une recette à base de café infusé à froid, pour un breuvage au goût subtil dont les sombres saveurs torréfiées n'évincent pas les notes fraîches et fruitées.

Liqueur au café infusé à froid

Pour 6 personnes

...

Pour 6 personnes1. Verser le café et 300 ml d'eau filtrée dans un bocal avec couvercle, agiter et laisser infuser environ 12 heures.2. Préparer un sirop avec le sucre et 200 ml d'eau. Laisser refroidir.3. Filtrer le café pour en retirer le marc et y incorporer progressivement le sirop de sucre en goûtant régulièrement pour juger du résultat, jusqu'à ce que la liqueur vous semble suffisamment sucrée. S'il reste du sirop, il peut être conservé au réfrigérateur pour être utilisé dans un cocktail.4. Mélanger au café sucré la vodka (ou le rhum) et y ajouter la gousse de vanille coupée en deux dans le sens de la longueur.5. Laisser reposer trois semaines dans un bocal hermétique, le temps que toutes les saveurs se fondent. Ensuite, retirer la gousse de vanille et placer le bocal au réfrigérateur. Servir glacé, seul ou façon "russe blanc" avec une pointe de crème.Un digestif parfait pour épater vos convives, à servir glacé, voire dans des verres réfrigérés pour un résultat encore plus... show.