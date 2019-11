Quand les Mastercooks of Belgium s'attaquent à une viande réputée pour sa tendresse et sa délicatesse, cela donne un trio de recettes dont vous nous direz des (bonnes) nouvelles.

On peut le griller, le poêler ou le rôtir, le faire mijoter en cocotte, en sauteuse ou au four. Peu importe, du moment que sa cuisson est réalisée avec finesse. L'avantage du veau, c'est qu'il peut à la fois argumenter un plat très simple ou une préparation extrêmement raffinée. Si on connaît par coeur la blanquette, les côtes ou l'escalope, il va sans dire que le...