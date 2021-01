Dans Le journal d'un amoureux des soupes, Julien Ponceblanc livre des recettes de potages décalées, présentées sur le ton du carnet intime. De quoi joindre plaisir de lecture et cuisine réconfortante.

Rien que les titres des préparations donnent envie de tomber dans la marmite: Soupe "coup de fouet" de Popeye, Soupe "Reset", Soupe de la ville à vélo, Soupe nettoyage de printemps, Soupe du parent idéal... L'auteur de ce recueil dédié aux potages, Julien Ponceblanc, créateur de la marque GreenShoot proposant des soupes fraîches en briques, a décidé de misé sur l'humour. Pour chacun de ces plats, classés par dates au fil de l'année et des légumes de saison, il a rédigé un petit texte plein de saveurs littéraires. Ainsi, pour annoncer la soupe à l'oignon, grand classique hivernal, il écrit: "Cher journal, s'il est un légume incontournable de la soupe, c'est bien l'oignon. Magicien des coulisses, bulbe de l'ombre, meilleur second rôle ou encore second couteau... de cuisine, ce végétal aux peaux multiples et à la mine rondouillarde méritait bien une chanson d'hommage larmoyante. (sur l'air de "Je suis venu te dire que je m'en vais, je suis venu t'éplucher et t'émincer, ces larmes n'arrêteront pas mon mouliné...")En avant-goût de ce succulent ouvrage, voici de quoi remplir votre soupière, "caparaçonné dans votre couette" pour la première, ou en mode surréaliste inspiré, pour la seconde. De quoi nourrir tant le corps que l'esprit.Velouté de petits pois, pesto d'edamame & wasabi Pour 1 litre de soupeTemps de cuisson : 20 minutes environ. 200 g de petits pois, 150 g d'edamame, 40 cl d'eau, 3 c à s d'huile d'olive, 25 g de pignons de pin, 15 g d'ail confit, 10 g de basilic, 1 c à s de sauce soja salée, 2 c à c de pâte de wasabi, le jus d'1/2 citron, 4 g de sel (de l'Himalaya).Faites cuire les petits pois dans l'eau bouillante salée environ 20 minutes.Préparez le pesto en mixant les fèves edamame avec l'huile d'olive, les pignons de pin, l'ail et le basilic. Mixez le tout et servez bien chaud. Sans doute disposez-vous de petits sachets de pâte de wasabi hérités de vos dernières livraisons de japonais ; à défaut, vous en trouverez sans difficulté au supermarché, présenté en tube. Préférez des fèves d'edamame fraîches ou surgelées. Evitez celles en bocal.Soupe de carottes, lait d'avoine & sirop d'érablePour 1 litre de soupeTemps de cuisson : 25 minutes environ. 300 g de carottes, 20 cl de lait d'avoine, 30 cl d'eau, 1 c à s de crème fraîche entière, le jus d'1 petite orange, 2 c à s de sirop d'érable, 1 pincée de cannelle en poudre, 5 g de sel (de Guérande).Faites cuire les carottes coupées en rondelles dans l'eau bouillante salée avec le lait d'avoine, le jus d'orange, le sirop d'érable et la cannelle, puis mixez le tout. Incorporez la crème fraîche après mixage. Cette soupe se déguste aussi bien chaude que froide. Vous pouvez remplacer le lait d'avoine par 20 g de flocons d'avoine et 18 cl d'eau.