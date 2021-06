L'Etat de New York et ses 50.000 habitants d'origine portugaise nous ont inspiré une rencontre entre le poulet frit - classique lusitanien - et la "coleslaw" - évidence new-yorkaise dont le nom évoque l'histoire des premiers colons néerlandais aux States. Dans l'assiette? Régression et fraîcheur à déguster en famille... et avec les doigts.

Poulet frit à la luso-américaine

POUR 4 PERSONNES:

Pour le poulet:

8 pilons de poulet coupés en deux

3 gousses d'ail

1 piment

zeste d'un citron

jus de 2 citrons

3 brins de thym frais

3 brins de romarin frais

sumac (selon le goût)

huile

sel et poivre

Pour la coleslaw:

4 c à s de mayonnaise

1 c à c de moutarde

1 c à c de sauce sriracha (ou mieux: de la sauce piquante artisanale belge façon Rascal ou Swet)

2 c à s de sirop d'érable

2 c à s d'huile d'olive

2 poignées de raisins secs

1 chou blanc

4 grosses carottes

sel et poivre

© DIANE HENDRIKX

1. Mettre les pilons coupés en deux dans un saladier. Peler les gousses d'ail et les écraser avec la lame du couteau. Oter le zeste d'un citron lavé. Presser le jus des deux citrons. Hacher finement le thym, le romarin et le piment.

2. Dans un plat, ajouter l'ail, les zestes, le thym, le romarin, le jus des citrons, le sumac et le piment aux pilons de poulet. Poivrer et saler. Mélanger généreusement et réserver au réfrigérateur au moins 4 heures.

2 © DIANE HENDRIKX

3. Préparer la coleslaw, en mélangeant mayonnaise, moutarde, sauce sriracha, sirop d'érable, huile d'olive, sel et poivre dans le fond d'un saladier.

3 © DIANE HENDRIKX

4. Râper le chou à la mandoline par-dessus le mélange (après l'avoir lavé, coupé en quatre et écarté les premières feuilles du chou). Peler et râper les carottes sur le chou et la sauce. Ajouter les raisins secs. Laisser reposer 2 heures.

5. Sortir le poulet du réfrigérateur et le cuire à l'huile dans une friteuse ou une casserole à 160 °C. Frire en trois passages d'environ 2 min chacun (selon la taille des pilons). Sécher sur un papier absorbant entre les différents passages. Servir avec la coleslaw.

5 © DIANE HENDRIKX

Poulet frit à la luso-américainePOUR 4 PERSONNES: Pour le poulet: Pour la coleslaw: 1. Mettre les pilons coupés en deux dans un saladier. Peler les gousses d'ail et les écraser avec la lame du couteau. Oter le zeste d'un citron lavé. Presser le jus des deux citrons. Hacher finement le thym, le romarin et le piment. 2. Dans un plat, ajouter l'ail, les zestes, le thym, le romarin, le jus des citrons, le sumac et le piment aux pilons de poulet. Poivrer et saler. Mélanger généreusement et réserver au réfrigérateur au moins 4 heures. 3. Préparer la coleslaw, en mélangeant mayonnaise, moutarde, sauce sriracha, sirop d'érable, huile d'olive, sel et poivre dans le fond d'un saladier. 4. Râper le chou à la mandoline par-dessus le mélange (après l'avoir lavé, coupé en quatre et écarté les premières feuilles du chou). Peler et râper les carottes sur le chou et la sauce. Ajouter les raisins secs. Laisser reposer 2 heures. 5. Sortir le poulet du réfrigérateur et le cuire à l'huile dans une friteuse ou une casserole à 160 °C. Frire en trois passages d'environ 2 min chacun (selon la taille des pilons). Sécher sur un papier absorbant entre les différents passages. Servir avec la coleslaw.