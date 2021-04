1. Pas de mensonges entre nous, ces chips d'arbres n'ont pas le même croquant que de bonnes chips de pommes de terre maison, mais à l'image des chips de chou kale ou de jeunes pousses d'épinards, elles offrent une alternative ludique et saine à cet apéritif, moment tant apprécié aux beaux jou...

1. Pas de mensonges entre nous, ces chips d'arbres n'ont pas le même croquant que de bonnes chips de pommes de terre maison, mais à l'image des chips de chou kale ou de jeunes pousses d'épinards, elles offrent une alternative ludique et saine à cet apéritif, moment tant apprécié aux beaux jours. 2. Préparer des chips de feuilles d'arbres avec ses enfants, c'est bien plus que de la cuisine: c'est un voyage des cinq sens. La cueillette est l'occasion d'expliquer à vos enfants comment reconnaître les arbres (la vue), de leur faire manipuler les feuilles (le toucher), puis les sentir (l'odorat). Certaines feuilles comme le noyer et le figuier sentent fort! 3. De retour à la maison, on lance le four (ou encore mieux le déshydrateur si vous avez) à 120 °C, on rince bien ses feuilles, puis on les laisse un peu sécher. 4. On mélange de l'huile d'olive avec une pincée de sel et un peu de poudre de paprika dans un bol, puis au pinceau de cuisine on "peint" les feuilles d'arbres cueillies d'un côté seulement. 5. Posez vos feuilles sur une plaque de four avec le côté gras sur le dessus et enfournez pour 8-10 minutes à 120 °C. Retirez lorsque les feuilles sont croustillantes (l'ouïe) et dégustez encore tiède (le goût). 6. Mais de quels arbres consommer les feuilles? Voici les feuilles comestibles que je trouve les plus agréables: hêtre, tilleul, bouleau, mûrier, figuier, cerisier.