Que ça soit pour une noble cause ou simplement pour partager leurs recettes de famille, les stars adorent nous ouvrir les portes de leur cuisine, par générosité mais aussi pour communiquer avec le public en jouant de la proximité et de la convivialité de la cuisine. Pour notre plus grand bonheur. Entre mets vegans, cuisine healthy et recettes familiales, sept recettes à piquer à nos stars préférées.

Tartelettes de légumes et fruits de Natalie Portman

Pour 4 tartelettes - temps de préparation : 30minutes. Ingrédients : un poireau, un chou-fleur, un ravier de champignons, une courge butternut, 2 pommes, un oignon, une gousse d'ail, une pâte feuilletée - vegan ou non-- de l'huile d'olive et de l'huile d'avocat.

Faites revenir - dans 4 poêles différentes -, les tranches de pommes avec du sirop d'érable et de la cannelle, les cubes d'oignons et de butternut dans de l'huile d'olive, les champignons et l'ail, et enfin, le poireau et le chou-fleur émincé dans de l'huile d'avocat.

Pendant ce temps, préchauffez le four à 200°C et coupez votre pâte feuilletée en quatre carrés.

Disposez les ingrédients sur les carrés de pâte et pincez les coins de ceux-ci afin d'en faire des petites tartelettes. Versez un filet d'huile d'olive pour la cuisson et enfournez durant environ 10 minutes.

Avocada guacamole de Eva Longoria

Pour 6 personnes - temps de préparation : 15 min. Ingrédients : 6 avocats bien mûrs, du jus de citron vert, 5 tomates, 1 piment jalapeno, 1 oignon, 1c.à. café de cumin en poudre, 1c.à. café de coriandre en poudre, 1c.à. café de piment en poudre et 8 brins de coriandre.

Commencez par préparer le pico de gallo, c'est-à-dire la sauce à la base du guacamole. Pour ce faire, coupez les tomates et le piment en quartiers, tout en veillant à en retirer les graines - sauf si vous souhaitez relever la préparation, dans ce cas laissez quelques graines. Pelez l'oignon puis coupez-le en petits dés. Faites de même avec la tomate et le piment. A l'aide d'un ciseau, coupez la coriandre et mélangez le tout.

Coupez les avocats en deux et écrasez-en la pulpe - veillez à ne pas écraser de trop les morceaux afin de conserver un maximum le goût - avec une cuillère. Rajoutez-le pico de gallo, le jus de citron et les épices en poudre.

Assaisonnez et servez sur des chips tortillas.

Le quinoa version salé de Gwyneth Paltrow

Ingrédients : deux grandes feuilles de kale, 90 g de quinoa, un oeuf, un oignon, une gousse d'ail et de l'huile d'olive. Préparation : 20 minutes

Faites chauffer l'ail et l'huile à feu moyen, jusqu'à ce que l'ail soit doré et tendre. Ajoutez-y les feuilles de kale - coupées en fines lamelles - et remuez jusqu'à ce que ce dernier réduise de volume.

Incorporez le quinoa au tout et laisser encore cuire - tout en remuant--pendant 2 minutes. Pendant ce temps, dans un poêle, faite frire un oeuf.

Disposez la préparation à base de quinoa dans une assiette creuse et garnissez de l'oeuf au plat ainsi que des dés d'oignons.

Pizza vegan au radicchio et huile de truffe d'Alicia Silverstone

Pour 4 personnes - temps de préparation : 25 minutes. Ingrédients : un grand radicchio - légume faisant partie de la famille des endives--, de l'huile de truffe blanche, une pâte à pizza fraiche et de l'huile d'olive.

Coupez le raddichio dans le sens de la longueur puis transversalement. Garnissez-le d'huile d'olive, de sel, de poivre et de l'huile de truffe.

Préchauffer le four à 200°C. Sur une surface farinée, travaillez la pâte à pizza jusqu'à obtention d'une forme ronde de 14 cm de de diamètre. Enfournez pendant 7 minutes - soit jusqu'à ce que la croûte de la pizza soit bien dorée.

Répartissez le raddichio sur la pizza et remettez au four durant 3 à 5 minutes - soit jusqu'à ce que le légume soit chaud et que les feuilles commencent à faner.

La cassolette de légumes, épinards et lentilles de Olivia Newton-John

Ingrédients : coriandre moulue, poivre de Cayenne, bouillon de légumes,2 gousses d'ail, 4 tomates, pâte de tomate, une carotte, deux pommes de terre, persil plat, 5 feuilles d'épinards, de la poudre d'asafetida et du riz vapeur--comme accompagnement. Préparation : 45 minutes

Dans une grande casserole, ajoutez l'oignon, l'ail et 1/4 de c.à café de poivre et faire cuire à feu moyen jusqu'à ce que l'oignon soit doré et mou. Ajoutez ensuite une pincée de sel, 2 c.à soupe de coriandre, 4 c.à café de bouillon et laissez cuire en remuant pendant une à deux minutes.

Ajoutez les tomates hachées, 4 c.à café de pâte de tomates, 400 g de lentilles, les morceaux de carotte, les pommes de terre coupées en morceaux et couvrez d'eau. Portez à ébullition puis laissez mijoter à feu doux durant 25 à 30 minutes.

Retirez du feu et incorporez 2 c. à soupe de persil plat et l'épinard râpés. Servez avec du riz en accompagnement.

Chili blanc végétarien de Chrissy Teigen

Pour 6 à 8 personnes. Préparation : 45 minutes. Ingrédients : un oignon haché, trois gousses d'ail émincées, deux grosses tiges de céleri - que vous couperez en dés--, 1 jalapeno coupés en dés, deux boites de haricots blancs, une carotte coupée en dés, quatre tasses de bouillon, 1/2 c.à café d'origan, 1/2 c.à café de coriandre séchée, 2c ; à soupe de fécule de maïs et 1/2 tasse de crème sûre.

Dans une grande casserole, faites cuire les oignons en remuant jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Ajouter l'ail, le cumin, l'origan et la coriandre et continuer à laisser cuire durant une minute. Rajoutez la carotte, le céleri et le jalapeno jusqu'à ce que les légumes commencent à ramollir -environ après 4 minutes.

Incorporez la farine et remuez jusqu'à absorption dans le liquide. Ajoutez les haricots et le bouillon, salez et poivrez. Portez à ébullition et laissez mijoter jusqu'à ce que la soupe soit épaisse - soit environ durant 15 minutes.

Soupe de poulet au kale et carottes de Gwyneth Paltrow

Ingrédients : 2 blancs de poulet, une botte de chou kale, une branche de céleri, un poireau, une carotte, un oignon jaune, du laurier et du thym. Préparation : 2h30

Dans une grande casserole, disposez le poulet, le céleri, la carotte - préalablement coupées en morceaux -, l'oignon jaune - coupé en quartiers -, deux brins de thym et une feuille de laurier. Ajoutez 2,5 litres d'eau et portez à ébullition. Laissez mijoter pendant 2 heures à feu doux.

Filtrez le bouillon et jetez-y les légumes cuits - excepté les carottes que vous couperez en petits dés à incorporer dans votre soupe. Coupez le poulet en dés et rajoutez- le dans le bouillon ainsi que les petits morceaux des feuilles de chou kale.

Laissez mijoter pendant environ 20 minutes et servez.

V.F.

