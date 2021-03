Pour 4 personnes Préparatifs 20 minutes Préparation 30 minutes

Ingrédients

1 belle aubergine,

2 gousses d'ail

1 gros poivron rouge

2 c à s de pignons de pin

400 g de tomates concassées (en conserve)

125 g d'olives vertes, dénoyautées

1 c à s de câpres au vinaigre

25 cl d'huile d'olive

sel, poivre du moulin

Préparation

1 - Rincez l'aubergine et coupez-la en quatre

Retirez le coeur avec les pépins et taillez le reste en petits dés.

Pelez et écrasez l'ail au presse-ail.

Nettoyez le poivron et coupez la chair en petits dés.

2 - Faites chauffer la moitié de l'huile dans une sauteuse et faites-y revenir l'ail et l'aubergine pendant 5 minutes en remuant.

Salez, poivrez.

Ajoutez le poivron et les pignons, et arrosez avec le reste d'huile.

Poursuivez la cuisson 10 minutes.

3 - Incorporez les tomates et rectifiez l'assaisonnement de poivre et sel.

4 - Couvrez et laissez mijoter 10 minutes. Incorporez les olives et les câpres égouttées, mélangez et faites cuire encore 5 minutes.

5 - Servez tiède ou à température ambiante avec des tranches de pain grillées.

