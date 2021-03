Il faut encore un peu frisquet, mais le soleil brille. Voici la recette idéale: elle tient au corps grâce aux haricots, donne un coup de chaud, grâce aux épices, pour au final offrir un avant-goût des jours de canicule au soleil,

Pour 4 personnes

Préparatifs : 25 minutes

Préparation : 50 minutes

Ingrédients

1 oignon

2 gousses d'ail

2 piments jalapeño

2 carottes

1 branche de céleri

2 - 3 c à s d'huile végétale

2 c à s de concentré de tomates

40 cl de bouillon de légumes végan

1 c à s de paprika en poudre

1 - 2 piments chipotle fumés, émincés

400 g de tomates concassées (en conserve)

400 g de haricots rouges (en conserve)

400 g de haricots blancs (en conserve)

1 c à c d'origan séché

2 c à s de persil plat haché

sel, poivre du moulin

Préparation

Épluchez et émincez l'oignon et l'ail.

Rincez et nettoyez les jalapeños et coupez-les en rondelles.

Épluchez les carottes et coupez-les en très petits cubes.

Rincez et effilez le céleri et coupez-le également en très petits cubes.

Faites chauffer l'huile dans une grande casserole et faites-y revenir brièvement l'oignon, la carotte et le céleri.

Ajoutez l'ail et les rondelles de piment et poursuivez la cuisson 2 minutes.

Incorporez le concentré de tomates, faites revenir brièvement, puis déglacez avec 35 cl de bouillon.

Ajoutez le paprika, les piments chipotle hachés et les tomates concassées.

Laissez mijoter le tout pendant 35 à 40 minutes à feu doux, en remuant de temps en temps.

Ajoutez un peu de bouillon si nécessaire.

Rincez et égouttez les haricots rouges et blancs.

Ajoutez-les à la soupe, ainsi que l'origan.

Faites mijoter le tout environ 10 minutes.

Assaisonnez de poivre et sel.

Répartissez dans des bols et parsemez de persil avant de servir.

Retrouvez 99 autres recettes végétariennes de notre Hors Série Le Vif Weekend Recettes Végé & Végan - 100 IDÉES SALÉES ET SUCRÉES, pour le PETIT DÉJEUNER, BRUNCH, LUNCH OU DÎNER Tant pour les débutants que pour les plus expérimentés.

