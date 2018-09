100 adresses à moins de 50 euros: celles où boire est aussi précieux que manger

Puisant allègrement du côté de ses origines philippines, Glen Ramaekers défrise les estomacs à la faveur d'une gastronomie sur le fil qui ose les rencontres inédites : poitrine de cochon laquée servie avec du chou lacto-fermenté (15 euros), ailes de poulet caramélisées avec du céleri et du bleu (9 euros) - le classique régressif de l'endroit -, voire avocat accompagné de caviar de hareng (12 euros)... Pas de doute, c'est garanti 100 % original et plein de saveurs. L'expérience s'articule autour d'une cuisine en prise directe sur la salle et d'un décor en bois brut signé Frédéric Nicolay. La carte des vins très " world " emmène l'amateur loin de ses habitudes : volcanique Viñatigo venu des îles Canaries, Roter Traminer autrichien de Josef Fritz ou Gramona du Mas Escorpí.

...