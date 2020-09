Myro. Phonétiquement, on pense à un certain peintre catalan au coup de pinceau jubilatoire. La référence va d'ailleurs comme un gant à cette adresse dont le brunch irradie.

Celui-ci se présente sous la forme d'un buffet lumineux dont les contours décontractés sont propices aux familles. Il reste que "My-ro" cache une inversion, "Ro-my". Soit Romy Alberty, une jeune femme inspirée, passée de la diététique à la cuisin...

Celui-ci se présente sous la forme d'un buffet lumineux dont les contours décontractés sont propices aux familles. Il reste que "My-ro" cache une inversion, "Ro-my". Soit Romy Alberty, une jeune femme inspirée, passée de la diététique à la cuisine. De sa formation initiale, elle a gardé le goût des légumes et des équilibres, qu'elle cultive à travers de nombreuses préparations venant rafraîchir les attendus du genre - fromages, charcuteries, etc. Dans un écrin blanc carrelé, on fait très vite copain avec le comptoir. Galettes edamame-brocolis, patates douces au curry, houmous menthe et petits pois, aubergines chermoula, pêches rôties accompagnées de melon et de mozzarella di buffala... Pas de doute, le dimanche est bien ici une parenthèse gorgée de saveurs. Sans parler des propositions sucrées convaincantes, à l'image du pain perdu de caramel au beurre salé ou de la mousse au chocolat ponctuée de tuiles d'amande. Outre l'équipe jeune et sympa, la dernière bonne surprise vient du prix: 23,90 euros sans limite de passage au stand ravitaillement, thé glacé et petits pains bio de Cook & Go compris.