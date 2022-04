Une soupe originale qui allie onctuosité et croquant.

Pour 6 personnes // Préparatifs 25 minutes // Préparation 40 minutes

Ingrédients

2 petites betteraves rouges crues, 1 kg de topinambours, 4 pommes de terre, 10 cl de crème épaisse, 1 oignon de printemps, 1 c à c de graines de sésame grillées, 20 cl d'huile de tournesol ou de pépins de raisin, sel, poivre du moulin

Préparation

1 Épluchez les betteraves et coupez-les en tranches fines. Faites chauffer l'huile dans une poêle et faites-y frire les rondelles de betterave. Retournez à mi-cuisson puis égouttez sur du papier absorbant. Salez légèrement.

2 Épluchez les topinambours et les pommes de terre et coupez-les en morceaux. Mettez-les dans une casserole, couvrez-les d'eau, salez et portez à ébullition, puis baissez le feu et laissez cuire 30 minutes.

3 Rincez, séchez et émincez l'oignon de printemps. Quand les topinambours et les pommes de terre sont cuits, mixez-les longuement jusqu'à l'obtention d'une soupe onctueuse. Ajoutez la crème épaisse en fouettant. Salez, poivrez et remettez 3 minutes sur le feu.

4 Versez la soupe dans 6 bols et garnissez-la de chips de betterave, d'oignon de printemps et de graines de sésame. Servez aussitôt

