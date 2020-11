La cuisine américaine est avant tout familiale puisque c'est une cuisine de tradition que l'on partage avec les siens. Un moment de convivialité que le chef Cathleen Clarity se plaît à transmettre à travers des recettes simples mais délicieuses. En voici trois rien que pour vous.

...

La vraie cuisine américaine est familiale, généreuse, bichonnée. Elle est le contraire absolu du fast-food. Elle est aussi riche et variée que le peuple américain. Or il existe une telle abondance de cultures, de goûts et de produits différents que, forcément, cela influence les plats. Toutes ces cuisines cohabitent parfaitement, chacune préservant ses saveurs distinctes, sans jamais se transformer en une masse homogène. C'est aussi une cuisine simple, guère technique et faite avec les produits que l'on a sous la main. Bien entendu, les burgers, hot-dogs, et autres donuts existent, mais même ces derniers s'ils sont faits maison, peuvent être fabuleux. Voici trois recettes très américaines rien que pour vous. Chaque grande ville a son hot-dog.Celui de Chicago est à base de boeuf (et non de porc) et le pain est aux graines de pavot !>> PRÉPARATION : 10 min >> CUISSON : 5 min Pour 1 hot-dog il faut: 1 saucisse de boeuf1 pain à hot-dog aux graines de pavot1 cuil. à soupe de moutarde jaune type French's®1 cuil. à soupe de relish (voir la recette p. 28)1 cuil. à soupe d'oignon haché4 tranches de tomate1 cornichon mariné aigre-doux2 pincées de poivre1 pincée de sel de céleri2 petits piments verts marinésFaites chauffer la saucisse dans une casserole d'eau chaude 5 min. Passez le pain au four ou au grille-pain légèrement pour qu'il soit chaud. Ouvrez le pain en deux et déposez dans l'ordre la moutarde jaune, le relish, les oignons, les tranches de tomates, le cornichon doux et les piments. Saupoudrez de poivre et de sel de céleri.Le Wisconsin produit plus de fromages que n'importe quel autre État des États-Unis. Pas étonnant que cette belle soupe au Cheddar remporte la palme.>>PRÉPARATION : 15 min >>CUISSON : 30 min Pour 4 à 6 personnes il faut: 1 oignon3 échalotes1 carotte2 cuil. à soupe de beurre ou de margarine40 cl de bouillon de légumes50 g de farine25 cl de lait demi-écrémé ou écrémé1 cuil. à café de graines de carvi concassées1 belle pincée de poivre noir du moulin300 g de cheddar4 saucisses fumées cuites (350 g environ au total) coupées en 2 dans la longueur et en tranches33 cl de bière blondePelez et émincez l'oignon et les échalotes. Épluchez et râpez la carotte. Dans une casserole, à feu moyen, faites chauffer le beurre ou la margarine, ajoutez l'oignon, les échalotes et la carotte, baissez le feu, laissez dorer entre 10 et 15 min en mélangeant régulièrement.Fouettez le bouillon et la farine, mélangez jusqu'à obtenir une préparation homogène puis versez dans la casserole, sur les légumes. Versez le lait, ajoutez les graines de carvi et le poivre. Laissez cuire à feu moyen 5 min de plus. Ajoutez le cheddar et baissez le feu : remuez et attendez que le fromage fonde sans jamais le laisser bouillir. Ajoutez les saucisses et la bière et remuez. Quand le tout est bien chaud, servez sans attendre avec du pain de seigle.>>PRÉPARATION : 40 min >>CUISSON : 15 min >>REPOS : 2 h Pour 32 pièces il faut: 220 g de crackers rectangulaires riches en beurre (type Tuc®)170 g de beurre18 cl de miel175 g de sucre roux (ou cassonade)8 cl de crème fouettée240 g de biscuits Graham (voir la recette p. 145) réduits en poudre1 cuil. à café d'extrait de vanille1/2 cuil. à café de sel fin240 g de Reese's® Peanut Butter Cups240 g de cacahuètes grillées250 g de pépites de chocolat60 g de pépites de caramel8 cl de beurre de cacahuètesChemisez un moule rectangulaire de 33 x 22 x 5 cm. Tapissez le fond avec la moitié des crackers rectangulaires.Portez à ébullition dans une casserole le beurre avec le miel, le sucre roux et la crème. Mélangez constamment pour ne pas que cela accroche. Ajoutez les biscuits Graham réduits en poudre et laissez cuire 5 min sans cesser de mélanger. Hors du feu, ajoutez la vanille et le sel. Versez la moitié de ce mélange sur les crackers et parsemez de Peanut Butter Cups coupés en morceaux et de cacahuètes grillées. Versez le reste du mélange au caramel et couvrez avec les crackers restants.Faites fondre les pépites de chocolat et de caramel dans une casserole ou au micro-ondes. Ajoutez le beurre de cacahuètes, mélangez. La préparation doit être lisse et homogène. Nappez les crackers de ce mélange et ajoutez 1 pincée de sel. Laissez refroidir pendant au moins 2 bonnes h. Découpez en 32-40 petits carrés.