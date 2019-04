Défendant une agriculture durable et raisonnée, trois comparses ont créé un "hangar à champignons" qui fait le bonheur des restaurateurs... entre autres.

On y trouve des variétés souvent très compliquées à dégotter en magasin, à l'instar du maitake - un spécimen japonais au goût prononcé et à la texture ferme - ou du pompon blanc - une espèce spongieuse dont l'apparence rappelle le chou-fleur. Dans le hangar créé par Joachim, Zjef et Bart, les champignons mènent la belle vie et sont le fruit d'une véritable réflexion sur l'agriculture responsable. On est dans une culture urbaine, qui entend rapprocher les consommateurs du produit et, ainsi,...