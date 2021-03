Pour 4 personnes

...

Pour 4 personnes Préparatifs 30 minutes Préparation 1 heure 10 minutes 1 c à s d'huile végétale, 1 c à s de farine, 30 cl de lait d'amande, 50 g de beurre d'amande, zeste et jus d'1 citron bio, sel, poivre du moulin, noix de muscade fraîchement râpée, 1 poignée de basilic + supplément, 2 poignées de jeunes épinards en branches, 10 cl d'huile d'olive, 2 c à s de pignons de pin, 200 g de lentilles corail, 2 oignons, 2 gousses d'ail, 2 poivrons rouges, 2 c à s d'huile de germes de blé, 80 cl de tomates concassées (en conserve), 1 c à s de thym, haché, 350 g de feuilles de lasagne, 2 c à s d'amandes en poudre - Faites chauffer l'huile végétale dans une casserole et faites-y suer la farine brièvement, sans la colorer. Versez le lait d'amande et laissez cuire pendant 5 minutes sans cesser de remuer. Ajoutez alors le beurre d'amande, le zeste et le jus de citron. Salez et assai - sonnez de muscade. Réservez. - Rincez et séchez le basilic. Mettez-le dans le bol du mixer. Rincez les épinards et faites-les blanchir très brièvement dans de l'eau bouillante salée. Égouttez-les et ajoutez-les au basilic ainsi que l'huile d'olive et les pignons de pin. Salez et poivrez. Mixez en pesto pas trop fin. Réservez environ 2 à 3 cuillères à soupe de pesto pour la finition. - Rincez les lentilles soigneusement à l'eau courante puis faites les cuire pendant 12 à 15 minutes dans de l'eau bouillante. Salez peu avant la fin de la cuisson puis égouttez. - Épluchez et émincez les oignons et l'ail. Rincez les poivrons, coupez-les en deux puis en dés. - Faites chauffer l'huile de germe de blé dans une casserole et faites-y revenir l'oignon et l'ail. Ajoutez les dés de poivron et faites revenir pendant 5 à 6 minutes. Ajoutez les tomates concassées et le thym. Laissez mijoter à feu doux 12 à 15 minutes. Ajoutez les lentilles en fin de cuisson. - Préchauffez le four à 165°C. Garnissez le fond d'un plat (20 x 40 cm) de feuilles de lasagne. Étalez la sauce aux légumes dessus, puis un peu de sauce aux amandes et enfin un peu de pesto. Ré - pétez l'opération jusqu'à épuisement des ingrédients. Terminez avec la sauce aux amandes. - Enfournez les lasagnes 35 à 40 minutes. Sortez le plat du four, saupoudrez de poudre d'amandes et décorez avec le pesto réservé et les feuilles de basilic. Découpez en portions et servez.