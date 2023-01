3 marques de bougies qui nous enflamment

Pour illuminer les grises journées d’hiver, on nimbe chaque pièce du doux halo de bougies plus tendance que jamais.

1. À dévorer des yeux

Impossible d’imaginer une forme qui n’ait pas encore été transformée en bougie. Et la tendance ne date pas d’hier: depuis 1840, les artisans italiens proposent des créations artisanales divinement kitsch évoquant de la nourriture, des glaces aux rôtis en passant par les blocs de fromage ou la tarte. Des modèles en paraffine naturelle qui font un joli cadeau pour les gourmands ou les personnes qui aiment s’amuser avec leur intérieur.

© RIK HUYBRECHTS

Dès 12 euros, gaest.design

2. DO-it-Yourself

Fabriquer ses propres chandelles? C’est un jeu d’enfant, comme le démontrent Ebi et Emmanuel Sinteh dans leur nouveau livre Bougies maison. A l’aide de plans pratiques détaillant chaque étape, les fondateurs de la boutique en ligne Our Lovely Goods expliquent comment vous pouvez vous lancer avec de la cire de soja et des huiles essentielles. Et quels effets vous pouvez créer avec la bonne mèche, comme celles en bois crépitantes par exemple. Ou comment mouler vos propres créations (parfumées) dans les formes et les tailles les plus diverses en un rien de temps.

© INDIA HOBSON/HAARKON

17,90 euros, Marabout.

3. Circuit court

Des formes pures qui exaltent votre intérieur, tel est le credo du studio bruxellois Vormen. Pour son dernier-né, un bougeoir en acier inoxydable, la marque belge travaille avec des tiges minimalistes sur lesquelles on peut coller la bougie (après avoir brièvement chauffé l’Inox) et avec lesquelles on peut porter l’objet au doigt. Sa tige incurvée est également un clin d’œil à ce à quoi ressemble une mèche après qu’elle a brûlé.

© ELINE WILLAERT