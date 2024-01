Adieu, Togo: voici les canapés qu’on verra partout en 2024

Indétrônable depuis de nombreuses années déjà, le Togo a tout de même du faire un peu de place à d’autres modèles en 2023, Camaleonda de Bellini en tête. Des canapés vus dans tous les intérieurs… ad nauseam? En 2024, le secteur fait place nette.

« C’est un modèle iconique, sûrement, mais ce canapé a aussi quelque chose de très réconfortant ; il est aussi agréable qu’un coussin et aussi pratique qu’un fauteuil » avançait il y a quelques semaines dans nos pages l’architecte Arthur Donck au sujet de son Togo vintage bien-aimé. Et s’il ne fait aucun doute que ce dernier bénéficie toujours d’une place de choix dans son intérieur, celle-ci n’est plus aussi évidente pour celles et ceux qui n’ont pas tant succombé au charme du modèle qu’à sa popularité.

Un constat qui vaut également pour le Camaleonda de Bellini, indispensable de tout intérieur branché ces derniers mois, jusqu’à ce que sa présence le rende tout sauf tendance. Dans sa critique acerbe des meubles bien trop vus, Dan Mahboubian Rosen, qui qualifiait également le Togo de « canapé qui ressemble à un Shar-Pei « , s’interrogeait ainsi à son sujet: « On en retrouve littéralement un dans chaque visite d’intérieur signée Architectural Digest. Il existe bien d’autres canapés, non? «

Oui. Et selon les experts en la matière, voici les modèles appelés à détrôner les assises cultes de ces derniers mois en 2024.

Chacun sa place à l’ère du sofa modulable

Le mot d’ordre? Modulable, assure-t-on du côté de la plateforme portugaise de design Caffe Latte, où l’on pointe que ces modèles réservés à l’origine aux espaces commerciaux n’ont de cesse de gagner en popularité, notamment auprès des architectes d’intérieur, toujours plus nombreux à les intégrer à leurs projets. En cause, « l’attrait élégant, stylisé et innovant des unités modulables, qui confère à tout espace un plus grand intérêt visuel, tout en mettant l’accent sur la fonctionnalité. Grâce à leur versatilité de placement, les canapés modulables permettent également d’obtenir un résultat plus personnalisé » assurent les experts de Caffe Latte.

Qui trouvent un écho chez Alma de Luce, concepteur de meubles au croisement d’hier et d’aujourd’hui, où on souligne que « non seulement les modèles modulables permettent d’assembler leurs pièces de la manière la plus logique en fonction de l’espace disponible, mais en plus, cela permet de s’offrir une pièce exclusive. En s’adaptant à vos envies et à vos besoins, chaque canapé modulable est une pièce unique ». Nos coups de coeur pour adopter la tendance? L’Octave, de Molteni, imaginé par notre compatriote Vincent Van Duysen, le Monsieur de Baxter et son éventail étourdissant de couleurs ou encore le Floe Insel, par Patricia Urquiola pour Cassina.



Buller dans son canapé

Et si le Togo a été tant plébiscité ces dernières années, c’est avant tout parce que ce canapé dans lequel il fait bon s’avachir est plus qu’un meuble: c’est un câlin de tissu qui enveloppe et étreint chaque personne qui s’y pose. Or en ces temps difficiles, la promesse d’un meuble qui fait aussi office de soutien moral séduit, raison pour laquelle les canapés aux assises capitonnées ont toujours la cote.

Les incontournables pour s’entourer de douceur? Le Bubble de Roche Bobois, appelé à détrôner le Camaleonda dans les intérieurs branchés si on en croit ses apparitions toujours plus fréquentes sur les réseaux sociaux, le Pulla de Leolux, pensé par le studio Truly Truly mais aussi l’Asolo de Flexform, qui combine deux tendances en une puisqu’outre son effet doudou, il est aussi, vous l’aurez deviné… modulable.



Tout en douceur

Ça y est, vous avez déniché le modèle de vos rêves, mais vous hésitez encore pour les couleurs et les matières? Sachez que toujours dans l’optique d’amener plus de douceurs dans nos vies, le velours fait un retour en force dans les intérieurs, tandis que niveau gamme chromatique, le succès de l’esthétique vanilla girl ne faiblit pas, au contraire, et s’immisce désormais dans la déco, avec un plébiscite pour les couleurs neutres, délicates au possible.

De quoi s’inspirer… Ou, au contraire, se distinguer: rien de tel pour surfer sur la tendance l’air de ne pas y toucher que d’opter pour un modèle culte, mais dans un coloris ou un matériau à contre-courant de ceux qui sont à la mode, ou vice versa. Car ce qui reste toujours le plus chic, quelle que soit la coqueluche du moment, c’est d’assembler un intérieur unique.

