Designer Sales Bruxelles: la mode des créateurs belges à prix mini (carte)

Les 19 et 20 novembre prochains, plus de 50 participant·es prennent part aux Brussels Fashion & Designers Sales au MAD Brussels et alentours. L’occasion parfaite pour acquérir une pièce d’un créateur ou d’un designer belge à prix doux.

Outre les valeurs sûres comme les créatrices de mode Valérie Berckmans, An Buermans et Annemie Verbeke, les Sales sont également le cadre idéal pour découvrir de nouveaux et jeunes talents de la mode. Un must pour les amateur·ices de création avant-gardiste.

Florent Seligmann, récemment diplômé du département mode de La Cambre, propose des créations et des réinterprétations remarquables de styles vestimentaires bien connus de tou·tes. Kenza Taleb Vandeput apporte à travers son label Kasbah Kosmic un mélange d’influences belgo-algériennes durables. Et pour des sous-vêtements masculins sur mesure, c’est au Slip Belge qu’il faut être !

MAD

Place du Nouveau Marché aux Grains, 10, à Bruxelles

Du 17 au 19 novembre

17 novembre : 17h – 21h

18 & 19 novembre : 11h – 19h

mad.brussels

Marques participantes au MAD

Farrah Floyd

17 novembre : 13 h – 21 h

18 et 19 novembre : 13h – 19h

Adresse : Rue Pletinckxs 3, Bruxelles

farrahfloyd.com

Raphaël Dorian

17 novembre : 12h – 18h30

18 novembre : 12h00 – 18h30

19 novembre : 12h00 – 19h00

Adresse : Rue du Vieux Marché aux Grains 53, Bruxelles

officiel rafaeldorien

We are Even

17 au 19 novembre : 11h – 17h

Adresse : Rue Borgval 14, Bruxelles

weareeven.be

Atelier Margo

17 novembre : 14h – 20h

18 et 19 novembre : 11h – 18h

Adresse : Chaussée de Vleurgat 67, 1050 Ixelles

ateliermargo.com

Heterodoxa Vintage

Sur rendez-vous via heterodoxa.vintage@gmail.com

Adresse : Rue Stassart 34, 1050 Ixelles

hétérodoxavintage.com

Nymf Vintage

Sur rendez-vous via contact@nymfavintage.com

Adresse : Rue Stassart 34, 1050 Ixelles

nymfavintage.com

Tuya-Sari

Du 17 au 19 novembre : 11h – 19h

Adresse : Chaussée de Wavre, 331, 1040 Etterbeek

instagram.com/tuya.sar

Tirez-vous-les-filles

Du 17 au 19 novembre : 13h – 18h

Adresse : Rue Verviers 19, 1000 Bruxelles

tirezvouslesfilles.be

ndc made by hand

17 novembre : 11h – 20h

18 novembre : 11h – 19h30

19 novembre : 11h – 19h30

Adresse : Rue Léon Lepage 12, 1000 Bruxelles

ndcmadebyhand.com