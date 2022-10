Design circulaire: 6 bons plans made in Belgium

Pour éviter aux fans de design circulaire de tourner en rond, compilation d’adresses et de rendez-vous près de chez vous.

Car si les Scandinaves ont longtemps monopolisé l’attention, en Belgique, on est tout aussi doués en matière d’innovation, et le design circulaire a encore de beaux jours devant lui dans notre plat pays. La preuve par six.

Design circulaire et aménagement intérieur

Vous ne connaissez pas encore Rotor, le collectif bruxellois de chercheurs, concepteurs et entrepreneurs centrés sur les flux et le réemploi de matériaux dans l’industrie et la construction? Sachez tout d’abord que l’ASBL gère aussi la conception et la réalisation de projets de design et d’aménagement intérieur à partir de déchets de construction recyclés par «Rotor Déconstruction», ou RotorDC pour les intimes. Et que vous pouvez désormais les retrouver à Evere, où ils ont rassemblé leurs activités dans un espace à la hauteur de leurs ambitions. Et de vos projets immobiliers?

3, avenue de Bâle, à 1140 Bruxelles. rotordb.org et rotordc.org

Bon pied bon oeil

En matière de design circulaire, les Anversois d’Ecobirdy font figure de précurseurs dans le pays. Après avoir dévoilé une table conçue à base de pièces détachées de réfrigérateurs mis au rebut, le label imagine une édition limitée de sa table Frost. Laquelle est constituée de pas moins de 5 825 paquets de lentilles de contact, et s’inscrit dans le programme environnemental des Nations Unies sur l’amélioration de la gestion des déchets. Bien vu!

1 299 euros, prix sur demande pour l’édition limitée, ecobirdy.com

3 rendez-vous durables

1—En plein cœur de Liège, le Relab ne se contente pas d’aider les apprentis makers à prototyper leurs idées pour réaliser rapidement et facilement objets, outillages et produits. Le fablab peut également modéliser des pièces cassées et les imprimer en 3D pour que votre meuble préféré soit à nouveau comme neuf.

2—A Jambes, c’est une double réhabilitation qui vient d’être mise sur les rails, puisque le hall de la gare locale, déserté par son guichet, accueille désormais Les Ateliers de la Bicyclette, un atelier de réparation de vélo, désireux de mettre en avant la bécane de seconde main.

3—Plusieurs fois par an, le Repair Café de Marchienne-au-Pont s’invite au supermarché participatif Coopeco. Une initiative pensée pour «créer du lien social», mais aussi pour lutter contre l’obsolescence programmée, un objet réparé à la fois. Prochaine session ce samedi 22 octobre.

Chic circulaire

A trop lorgner sur le design international, il ne faudrait pas en oublier les Wallons de Kewlox, qui proposent non seulement des solutions de rangement aussi durables qu’esthétiques, mais font également le pari de la circularité. Chacune de leurs pièces est en effet garantie à vie, l’objectif étant que vous remplaciez une pièce détachée plutôt que le meuble en entier. Qui a dit que la circularité ne pouvait pas être chic?