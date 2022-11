Habillée de neuf

Grâce à son expérience en architecture d’intérieur et conservation des monuments, Margot Bertels était la personne idéale pour y insuffler une nouvelle vie à cette maison de maître, sans en dénaturer l’âme d’origine.

Certains mettent des années avant de trouver la maison qui leur convient, pas Margot et Seb qui sont tombé dessus de manière complètement inattendue. Tandis qu’ils étaient en pleins préparatifs d’une grande fête de mariage, des amis leur ont appris qu’une maison de maître de la fin du XIXe siècle était à vendre près du quartier anversois de Zurenborg. Margot, qui a grandi là-bas, n’a pas pu contenir sa curiosité. «Seb et moi n’avions pas encore entamé les recherches. Au contraire: comme notre mariage impliquait des dépenses considérables, nous avions l’intention de mettre de l’argent de côté dans un premier temps. Mais très vite, nous avons compris que nous ne pouvions pas passer à côté de cette opportunité.»

Un collègue de Margot a restauré les fresques murales, où chaque panneau présente des oiseaux. © onah Samyn

Les propriétaires précédents étaient soucieux de ce qu’il adviendrait de leur maison et espéraient que l’authenticité et surtout les fresques murales seraient préservées. L’expérience de Margot les a rassurés sur ce point. Cette dernière travaille en effet depuis six ans en tant qu’architecte d’intérieur spécialisée dans la conservation des monuments historiques, chez Renotec. Cette entreprise de restauration et rénovation de bâtiments, monuments et ouvrages d’art se caractérise par un savoir-faire artisanal et des techniques innovantes. «J’y ai commencé comme responsable de la scierie et, à présent, je codirige le département restauration intérieure», explique-t-elle.

Les murs de la cuisine ont été enduits à la chaux pour accentuer l’ambiance cosy et contrastent agréablement avec la salle à manger lumineuse. Au-dessus de la table est suspendue une lampe vintage d’Aro Leuchten. Le sol en damier est d’origine. © onah Samyn

Suivre les plans

Son mari lui a donné carte blanche, à condition qu’elle ne peigne pas le plafond en rose bonbon. Un mois après la signature des actes, les plans étaient prêts. Les vendeurs ont occupé la maison pendant presque un an, le temps que leur nouvelle construction soit terminée, après quoi les travaux de rénovation ont pu commencer. Grâce au planning précis de Margot, ils n’ont duré que trois semaines. D’ailleurs, elle n’a jamais eu l’intention de gommer les imperfections ni de donner un nouveau look à la maison.

Le respect pour les tracés originaux est fondamental.

«Toute personne qui veut avoir un intérieur contemporain doit s’abstenir d’acheter ce genre de bien», estime-t-elle. Dans le monde de la restauration, le respect pour les tracés originaux est fondamental. «Les plans et archives nous informent sur l’apparence initiale d’un immeuble. Après, nous tâchons de la remettre autant que possible dans son état d’origine. Ainsi, dans nos salon et hall d’entrée, les carreaux en céramique étaient beaucoup plus récents que la maison. Comme ce genre de sols ne nous convenait pas, nous l’avons remplacé par un parquet à chevrons et un carrelage rouge royal dans le hall, plus dans l’esprit de l’époque.»

Le salon est peint en bleu ciel, un clin d’œil aux oiseaux présents dans les vitraux et les fresques murales. Le canapé brun rouille de Sofa Company s’y accorde parfaitement. Les cubes en verre réfléchissant sont une création de Margot en collaboration avec De Furniturist. La lampe à arc est vintage, le fauteuil rond est tapissé d’un tissu ancien d’Hermès. © onah Samyn

Jeux de couleurs

Pour la restauration des fresques du mur séparant cuisine et salle à manger, l’habitante a fait appel à un collègue spécialisé. La réalisation de ce travail, à l’aide d’un petit pinceau, a demandé quatre jours en tout. «Il était parfois nécessaire de reconstituer le motif, en mélangeant les couleurs adéquates sur une petite palette et en les différenciant lors du processus de peinture, de manière à obtenir un résultat réaliste.»

C’était un défi de donner la bonne réplique aux peintures

Certes, un connaisseur voit d’un seul coup d’œil qu’il s’agit de peintures réalisées à des époques et par des peintres différents. «C’était un défi de donner la bonne réplique aux peintures. C’est pourquoi j’ai opté pour du papier peint en paille japonaise, pour l’unicité de sa couleur et la variété de sa texture. Cela impliquait une sérieuse entaille dans notre budget, mais nous ne le regrettons absolument pas.»

L’habitante a donné à la salle de bains une atmosphère chaleureuse. Les meubles qui recouvrent plusieurs murs ont été réalisés par De Furniturist. Les éviers sont de Rouge Royal et les miroirs de Zara Home. © onah Samyn

Comme Margot a attribué une couleur différente à chaque pièce, chacune d’elle dégage une atmosphère particulière. Ainsi, le lumineux salon est devenu bleu ciel, un clin d’œil aux oiseaux qui ornent non seulement les fresques murales, mais aussi les moulures et les vitraux. Dans le coin télévision, plus tamisé, une teinte camel sombre et chaleureuse rend la pièce cosy, et la chaux accentue le côté cocon de la cuisine.

«Nous aurions pu remplacer la petite fenêtre de la cuisine par une grande porte vitrée de manière à faire entrer la lumière, mais nous n’aurions plus eu le contraste avec la salle à manger, dont le plafond est pourvu d’un vitrail. Or, les contrastes permettent de mettre tous les éléments en valeur. Si tout avait été peint en blanc, le résultat n’aurait pas été le même.»

La salle à manger est dotée d’une fenêtre au plafond qui laisse entrer la lumière naturelle. Les carrelages ont été remplacés par un parquet qui correspond mieux à l’esprit de la maison. La table à manger est vintage, les chaises proviennent de Nome Furniture, la lampe est une Lamp No 1 de Muller Van Severen pour Valerie Objects. © onah Samyn

La cuisine et la salle de bains ont été entièrement rénovées. Leur mobilier sur mesure provient de De Furniturist. «Ce sont les seules pièces où j’aime voir les meubles encastrés, épurés et sobres», dit Margot. En ajoutant de la pierre naturelle, elle leur a donné plus de peps.

Habillé de neuf

Bien entendu, dans ce genre de bâtiment rétro, les meubles et la déco ont toute leur place. Ainsi, Margot a reçu de vieilles armoires Pastoe de ses grands-parents, une table vintage et une lampe à arc de son père. Elle fait volontiers un saut chez Christiaensen et Christiaensen et chez Nome Furniture. La tapissière anversoise Bea Joppen a réalisé les deux bancs encastrés ainsi qu’un petit fauteuil en tissu orange. Ces éléments côtoient des articles Ikea, Sofa Company, H&M ou HK Living, ce qui montre qu’un immeuble historique peut aussi être habillé de neuf çà et là.

En bref Margot Bertels (30 ans) Elle est titulaire de deux masters de l’université d’Anvers, l’un en architecture d’intérieur et l’autre en conservation des monuments historiques. Depuis six ans, elle travaille chez Renotec. Parallèlement à cela, elle est architecte d’intérieur à titre complémentaire pour des particuliers et des entreprises. Elle a notamment conçu l’intérieur du restaurant anversois Soma. Ses réalisations se caractérisent par des couleurs osées et des combinaisons de matériaux éclectiques. Elle a un faible pour les bâtiments anciens et applique ses compétences en histoire aux intérieurs contemporains. Margotbertels.com