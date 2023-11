Inspiration finlandaise : se sentir serein, grâce à sa maison

Anna Ritakallio-Mäkelä et Tuomas Mäkelä ont su insuffler une nouvelle vie à cette résidence secondaire, nichée au milieu d’une sapinière finlandaise et longuement inhabitée. On s’inspire ?

Par Jonna Kivilahti et Amélie Rombauts

Nauvo est une destination de vacances estivales prisée des locaux. L’archipel comptabilise environ cent mille îles menues disséminées entre la Suède, la Finlande et l’Estonie. De différentes tailles, elles sont accessibles par un réseau de chemins, ponts et ferrys.

La terrasse s’étend tout autour de la maison. Copyright : Krista Keltanen / Living Inside Agency

La petite ville portuaire du même nom, Nauvo, est parfois appelée le Saint-Tropez finlandais. Lorsqu’ils ont appris qu’une maison avec vue sur mer y était en vente, Anna Ritakallio-Mäkelä et Tuomas Mäkelä n’ont pas résisté à la tentation d’y jeter un œil. D’autant que le tandem aime ce type de défi que constitue une rénovation.

Coup de foudre

La villa se trouve à une heure de la ville de Turku. C’est l’architecte Sigvard Eklund qui l’a conçue dans les années 70 pour une famille qui a finalement déménagé à l’étranger, raison pour laquelle elle est restée inoccupée pendant trente ans.

Toutes les pièces sont au même niveau, séparées seulement par quelques marches. D’un côté de la maison se trouvent le salon et la salle à manger, au milieu la cuisine, la salle de bains, le sauna et un salon. L’autre côté abrite deux chambres à coucher. Copyright : Krista Keltanen / Living Inside Agency © KRISTA KELTANEN / Living Inside Agency

« Lorsque nous avons entendu parler de cette mise en vente, nous ne savions pas trop si nous l’occuperions suffisamment pour justifier l’investissement. Alors, nous avons proposé à une amie proche de se joindre à ce projet, car nous avions déjà aménagé et vendu plusieurs appartements ensemble », explique Tuomas, qui est à la tête d’une entreprise immobilière et de développement de projet à Turku, avec sa femme, Anna.

« Nous avons conclu un deal : si l’un d’entre nous souhaitait acheter un jour toute la maison, nous le lui permettrions. Nous ne pensions pas que cette demande émanerait de nous peu de temps après », rigole-t-il.

Grand chambardement

Anna et Tuomas possèdent une maison dans le trépidant centre-ville de Turku, le long du fleuve Aura. Comme ils mènent une vie bien remplie, ils rêvaient d’un lieu où ils pourraient se retirer au calme avec leur fille, Aida.

« C’est clair : nous sommes immédiatement tombés amoureux de la vision onirique que cette maison nous offrait, poursuit Anna. Nous nous sommes projetés faisant nos valises le vendredi après-midi pour prendre le bac. Nous rêvions même des repas que nous y préparerions. Mais nous pensions aussi qu’il serait déchirant de devoir repartir le dimanche sans savoir quand on pourrait y retourner. »

La fenêtre d’angle du salon est un magnifique point central. Les fenêtres d’origine ont été restaurées et le bois a été teinté en noir. Les résidents y ont combiné un canapé de Muuto avec une lampe Aalto Golden Bell et un fauteuil Saxe de By Lassen. Copyright : Krista Keltanen / Living Inside Agency © KRISTA KELTANEN / Living Inside Agency

Comme la maison est restée vide pendant des années, elle avait bien besoin d’un grand lifting. La carcasse de l’habitation a dès lors été modifiée de fond en comble . Les murs extérieurs ont été abattus, et certaines parties ont laissé place à de grandes fenêtres. Du côté de la sapinière, le mur latéral de la salle à manger a également été démoli. Et les petites fenêtres remplacées par une grande porte coulissante vitrée.

couleurs sereines

Les nouvelles baies invitent la nature à s’immiscer à l’intérieur, pour le plus grand bonheur des habitants. La cuisine a été transformée elle aussi grâce à des portes coulissantes et un nouveau plafond. L’ancien grand dressing est quant à lui devenu un sauna et une salle de bains avec vue sur les flots.

Le mur de la cuisine a été ouvert sur le salon. Les armoires de cuisine noires sont de Kitzen, les poignées de Superfront et le plan de travail en granit de Nerostein. Copyright : Krista Keltanen / Living Inside Agency © KRISTA KELTANEN / Living Inside Agency

« Il est vrai que nous avons une certaine expérience en matière de rénovation d’habitations ; nous adorons ça. Tous nos autres projets étaient légers et clairs.

Ici, nous voulions quelque chose de différent. Nous avons opté pour des teintes sombres, inspirées par la nature voisine : non seulement du vert forêt et du gris pierre, mais aussi le rouge du foyer en briques. Il a fallu nous habituer au noir qui relie toutes les chambres entre elles, mais ici, ça donne bien », complète Anna

Maison slow

Tuomas était responsable du planning, des modifications du plan et du choix des matériaux. Il a également organisé le chantier. Les travaux complexes ont été confiés à des professionnels. Le couple s’est occupé, lui, de l’aménagement.

« Nous avons combiné sciemment ancien et nouveau, explique Tuomas. D’une part, nous voulions respecter l’architecture de la maison, mais d’autre part, nous voulions aussi la rafraîchir en lui offrant un mode de vie contemporain. » L’équilibre est subtil ; le visiteur ne fait pas tout de suite la distinction entre les époques.

L’art de contempler

Si on demande à Tuomas et Anna quel est l’atout majeur de la Villa Nagu (du nom de la ville Nauvo en suédois), ils répondent sans hésiter : le silence et le calme.

Bien qu’ils y télétravaillent parfois, ils préfèrent que ce lieu soit consacré à leurs moments en famille, rythmés par des journées détendues et insouciantes. Chez eux, les débuts de journée en mode slow motion sont une tradition.

Le sauna offre une magnifique vue. Copyright : Krista Keltanen / Living Inside Agency © KRISTA KELTANEN / Living Inside Agency

Ils font des grasses matinées et boivent ensuite du café pendant des heures en contemplant l’eau. Même cuisiner est un processus lent ; depuis le choix de recettes dans les nombreux livres de cuisine qu’ils possèdent jusqu’aux plats mijotés pour leurs amis.

Lorsqu’ils sortent, c’est pour ramasser des branches de sapin dans le bois, une activité mère-fille, ou pour aller à la mer en famille. D’ailleurs, la maisonnée regardait si peu la télévision qu’elle a décidé de remiser le poste dans une armoire.

Bio Express Anna Ritakallio-Mäkelä et Tuomas Mäkelä dirigent le

bureau immobilier BO lkv à Turku, en Finlande. Ils vivent dans une maison au centre-ville, et cette habitation

années 70, située à Nauvo, est leur résidence de week-end. Ils ont une fille, Aida. L’architecte finlandais Sigvard Eklund a fondé son cabinet Sigge avec sa femme,

Eeva-Kaarina, en 1956.

Spécialisé dans l’urbanisme et dans la conception de terminaux portuaires, d’écoles, de quartiers résidentiels, il était une référence de l’architecture finlandaise, en particulier dans le sud-ouest du pays et dans la province d’Åland. Anna, Tuomas et leur fille Aida. Copyright : Krista Keltanen / Living Inside Agency © KRISTA KELTANEN / Living Inside Agency

