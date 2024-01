Le blanc n’a pas le monopole dans la maison. Le Vif Weekend s’est plongé dans ses archives et vous livre ici ses meilleurs bons plans pour manier les tons foncés avec tact et sans plomber l’ambiance.

1. Animer la surface avec des étagères

Le duo d’artistes Jacqy duVal manie dans ses oeuvres les pigments avec beaucoup de précision pour donner un aspect crayeux à ses créations. Pas étonnant donc que Jacqueline Dehond et son mari, Koenraad Uyttendaele, ait appliqué la même technique pour aménager leur maison, au centre de Bruges. Dans cet immeuble des années 40, le couple a utilisé des couleurs audacieuses, notamment pour la salle-à-manger au mur bleu mat. Pour arriver à ce ton, Jacqueline a mélangé différents pigments afin d’obtenir cet aspect patiné qui rend la tonalité sombre moins agressive. Les étagères qui scandent le mur participent aussi à alléger l’aplat couleur nuit. A noter que la nuance choisie se marie parfaitement avec le bois du plancher.

© Jan Verlinde

2. Appliquer plusieurs teintes par bandes

Kenneth Ramaekers, l’ancien directeur du musée de la Mode de Hasselt, est un fan absolu de l’architecte d’intérieur danois Verner Panton (1926 – 1998), lui qui disait qu’il fallait « taxer la couleur blanche ». La chambre à coucher de notre compatriote est dès lors une ode aux principes colorimétriques de son mentor scandinave. « Pour ses projets d’intérieur, il avait développé une palette psychédélique avec des nuances très spécifiques de violet, orange, rouge, vert et bleu, raconte Kenneth Ramaekers. Lorsque j’ai peint les murs de ma chambre à coucher dans huit teintes Panton, je visais bien sûr la perfection. Un collectionneur m’a mis en contact avec la fille de Panton, Carin, qui m’a aidé à trouver les bonnes couleurs. Elle conseille également Verpan, le label qui réalise des rééditions de ses créations. » Les bandes verticales de diverses tonalités rendent la composition plus dynamique et allègent ainsi aussi l’impression pesante que pourrait laisser un mur trop sombre. Le résultat est des plus chaleureux… et funky!

© Jan Verlinde

3. Jouer avec des carrelages chamarrés

L’architecte d’intérieur Pieterjan est aussi un grand collectionneur de mobilier. Son habitation – qui date de 1979 – doit permettre d’accueillir son prolifique mobilier, parfois extravagant et rare. Il entend donc vivre dans un lieu simple mais pas austère qui sert de toile de fond à ses chaises, tables et autres objets expressifs. C’est d’ailleurs le principe dans cette salle de bains restaurée, où les carreaux apportent un fond certes sombre mais pas plombant, grâce à l’effet moiré et aux teintes changeantes des modules de céramique. La chaise Workshop de Jerszy Seymour vient joliment répondre à cette surface bleutée.



© Jan Verlinde

4. Mixer avec du blanc ou un ton vif

Sur les flancs du Muziekbos à Renaix, se niche cette habitation qui fait la part belle au béton. Pas question néanmoins de faire de cet endroit un bunker froid et sans charme. Pour ce faire, Geert et Nele ont misé, notamment pour la cuisine, sur un contraste avec des matériaux lisses et uniformes. Au noir qui peut paraître dur répond une teinte vert sapin qui rappelle aussi la luxuriante nature environnante. Le blanc du mur bas d’enceinte achève cette composition très graphique. L’équilibre entre tons sombres et clairs est très réussi.

© Jan Verlinde

5. Préférer un bois foncé à un aplat de peinture

Et pourquoi ne pas utiliser un bois foncé aux belles nervures, plutôt qu’une peinture noire ou brune. C’est le parti pris dans cette habitation réalisée par Open Architectes dans le Brabant wallon. Le couloir des chambres est complètement habillé d’un placage foncé qui uniformise parois, armoires et coin lecture. Ce qui met en avant et cadre l’ouverture vers le jardin. Un détail intéressant : les accessoires textiles aux teintes chaudes égaient l’aménagement.

© www.utkupekli.com

