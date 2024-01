Le hashtag #bookshelf a été particulièrement utilisé cette année en déco. Le Vif Weekend s’est plongé dans ses archives et y a déniché 6 exemples réussis de bibliothèque intégrée à l’habitation.

1. Sur deux niveaux

Pour l’aménagement de cette grange à Eghezée, habitée par deux passionnés de lecture, l’architecte Emile Tribolet a imaginé une bibliothèque courant visuellement sur les deux niveaux. En-dessous sont rangés les beaux livres et les romans, au-dessus les BD, classées avec minutie comme chez un libraire. La passerelle blanche s’efface et cette étagère qui court du sol à la charpente renforce la sensation d’espace. Dans un soucis de récupération des matériaux, les voussettes qui ont été enlevées au rez-de-chaussée pour créer ce volume cathédrale ont été récupérées pour former les montants verticaux de la bibliothèque.

© Laurent Brandajs

Lire aussi : A Eghezée, la métamorphose d’une grange du XVIIIe siècle

2. Derrière le lit

Dans son petit pied-à-terre bruxellois, l’architecte d’intérieur Kim Verbist manie savamment les couleurs. Comme pour cette bibliothèque qui fait aussi office de tête de lit et de table de nuit dans la chambre d’amis. Le fait d’avoir choisi une teinte unique, un vert d’eau, pour les montant, les étagères et le fond du meuble offre une belle cohérence. Cela met davantage en avant aussi ce qui est exposé dans cet élément de mobilier sur mesure. D’autant que l’habitante a clairement choisi des objets qui contrastaient, à l’image de ce téléphone orange vintage.

© LAETIZIA BAZZONI

Lire aussi : Visite du pied-à-terre cosy et coloré, aux airs de boudoir, de l’architecte d’intérieur Kim Verbist

3. Sur tout un pan de mur

Voilà une immense étagère à livres qui va faire rêver les rats de bibliothèques. Ce meuble qui occupe tout un pan de mur a été aménagé dans l’appartement du créateur de mode Phillip Lim à Soho. Fait de planches noires et encastré dans un mur blanc, il offre un effet très graphique. Il est également équipé d’une échelle (voir photo d’ouverture de ce post) qui lui donne encore plus de library old school. On pointera également deux détails ludiques dans cette pièce dédiée entre autres à la lecture : la présence d’une balançoire (Hermès, tout de même !), pour dévorer son bouquin en oscillant lentement, et les divans installés dos à dos. « J’aime l’idée qu’une personne puisse regarder la télé pendant qu’une autre lit », précise le propriétaire.

Phillip Lim in his SoHo loft, NYC

Lire aussi : À Soho, dans le loft volontairement inachevé du créateur Phillip Lim

4. En symétrique

L’architecte d’intérieur bruxellois Michel Penneman aime les lieux qui vivent et racontent l’histoire de leurs habitants. Dans ce bel appartement ucclois, l’idée est que les membres de la famille puissent s’installer où ils veulent, dans divers petits salons, ou à la cuisine, pour vaquer à leurs occupations, tout en étant rassemblés dans un même volume spatial. Les bibliothèque placées çà et là dans des niches contribuent à cette invitation à se poser. Ici construites de part et d’autres du feu ouvert, ces deux étagères jumelles offrent une jolie symétrie. Ce qu’on apprécie: l’épaisseur et la teinte différentes des planches utilisées pour les séparations verticales et les horizontales. Et le fait que ces bibliothèques accueillent aussi quelques objets d’art et luminaires qui ponctuent la composition.

© Jan Verlinde

Lire aussi : Visite de l’appartement convivial et lumineux de l’architecte d’intérieur Michel Penneman, à Uccle

5. Dans une niche

Lorsqu’on investit une maison d’à peine 21 mètres carrés au sol, il est nécessaire de faire preuve d’ingéniosité pour l’aménager confortablement. Pour rénover ce petit logement gantois, le Studio HAAN a réussi à maximiser l’espace disponibles en créant tout un cheminement vertical et des lieux pouvant jouer divers rôles au cours de la journée. A l’image de ce coin lecture qui, une fois une trappe ouverte, devient… une baignoire ! On aime: la petite bibliothèque toute simple, encastrée dans une niche pour prendre le moins de place possible, et dont le bois clair répond en douceur aux murs immaculés. En plus, les habitants peuvent même y puiser un livre tout en prenant leur bain…

© LUC ROYMANS PHOTOGRAPHY

Lire aussi : Prouesse architecturale: mini maison (21 m2), maxi effet

6. Pour encadrer une porte ou une ouverture

Dans la Vallée de la Lys, l’artiste belge Stief Desmet habite un lieu hybride, fait de plusieurs annexes. Et la bibliothèque du logement est à l’image de cet assemblage qui laisse place au flou artistique. Des planches en contreplaqué ont été fixées de façon peu aléatoire afin de créer un encadrement des plus original pour passer d’une pièce à l’autre. Les livres animent ce « U » inversé et donnent un effet brut qui contraste avec les murs crème bien lisses.

© Verne

Lire aussi : En images: Le jardin-village d’un artiste belge, lieu hybride dans la Vallée de la Lys