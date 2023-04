A Eghezée, la métamorhose d’une grange du XVIIIe siècle

Cette grange à la charpente et aux voussettes magnifiques a été rénovée pour en faire une maison contemporaine pleine de charme qui marie avec beaucoup de tact l’ancien et le nouveau.

Pour rejoindre cette classique ferme en carré hesbignonne, aujourd’hui divisée en quatre logements dont cette grange réaménagée de façon contemporaine, il faut quitter la zone urbaine et serpenter quelques kilomètres sur de petites routes de campagne cabossées.

Au détour d’un chemin, se dresse enfin, en pleine verdure, le grand volume en brique où Virginie et Antoine ont élu domicile. Ici, le chant des oiseaux donne immédiatement le ton: la parcelle respire la sérénité et la nature dicte son rythme.

Les murs ont été décapés et la toiture refaite avec des tuiles préformées en tôles, pour alléger au maximum le poids par-dessus la charpente. Copyright: Laurent Brandajs

Envoûtante charpente

Lorsque le couple a découvert, il y a quelques années, cet édifice agricole, il a immédiatement été séduit.

«Je suis hyper dynamique, j’ai toujours besoin d’avoir des projets, nous confie Antoine. J’ai vu cette grange à reprendre, en état correct. Avec mon épouse, on est tombés amoureux de la charpente en chêne bien conservée depuis 1754. Grâce aux propriétaires de la ferme à laquelle ce hangar appartenait, on a rencontré Emile Tribolet qui allait devenir notre architecte. C’était son premier dossier mais on a tout de suite eu confiance. Il est jeune, cool et surtout il a une ouverture d’esprit que peu de ses confrères ont. Il n’impose pas ses idées.»

Le trio s’est alors mis autour de la table pour insuffler une nouvelle vie à cette bâtisse ancienne. Le défi était de taille. Des pans entiers de maçonnerie partaient à la main et le lieu était sombre.

Le côté brut des maçonneries, dont les réparations en ciment sont laissées apparentes, contraste avec les matériaux contemporains de la cuisine sur mesure, à l’instar du carrelage 3D, et le sol en béton lissé. © LAURENT BRANDAJS

«Il y avait un sentiment d’étouffement et très peu de lien avec le jardin. On a essayé de faire entrer la lumière par des percements mais sans dénaturer le patrimoine ancien», résume le créateur.

Alors que certains peuvent craindre les aléas d’une telle rénovation, Antoine, lui, y voyait un terrain de jeu! «Nous n’avons jamais stressé et nous avons mis neuf mois à la place de douze pour finir le chantier, se plaît à souligner le propriétaire. Nous avons travaillé avec des corps de métiers locaux et il y avait une énergie incroyable. J’étais vraiment impatient de passer chaque soir. Quand on a eu terminé, j’étais triste.»

Les voussettes ont été conservées, mais une travée a été enlevée pour laisser passer la lumière et un escalier aérien.

Copyright : Laurent Brandajs © LAURENT BRANDAJS

Heureux accident

Un jour, alors que les ouvriers s’affairaient, le pignon en about de l’édifice s’est effondré… «Tout le monde était dans ses petits souliers, se souvient l’architecte. Et puis, Antoine est arrivé et s’est écrié: «c’est génial!» En réalité, c’est ainsi que nous avons eu l’idée d’ouvrir complètement cette face de l’habitation en hauteur et largeur, côté sud-est, pour y faire pénétrer la lumière plus profondément. Cela oriente les pièces de vie vers le jardin. Finalement, heureusement que cet incident est arrivé!»

La baie double hauteur apporte beaucoup de lumière dans la grange rénovée. La bibliothèque court sur les deux niveaux.

Copyright : Laurent Brandajs

De manière générale, le projet s’est toutefois attelé à garder un maximum de traces du passé. Les voussettes ont été conservées sauf sur une travée latérale, qui accueille aujourd’hui un escalier tout en transparence, et au-dessus du séjour, qui bénéficie ainsi d’un espace-cathédrale de double hauteur.

Les chambres des deux filles et de leurs parents ont été placées à l’étage, le rez-de-chaussée étant réservé aux pièces de vie et au bureau de Virginie. Pour ne pas gaspiller de matériaux, les voussettes enlevées ont été récupérées pour fabriquer la bibliothèque qui jouxte la salle à manger et se prolonge à l’étage.

La chambre des parents, pensées comme une suite d’hôtel. Copyright : Laurent Brandajs

«C’est une des pièces maîtresses de cette maison, observe l’habitant. Nous sommes tous les deux passionnés de livres, Virginie de romans et moi de BD, et ce meuble nous représente. Je peux y passer des heures à classer chaque exemplaire, comme dans une librairie!»

La charpente, elle, a été gardée en l’état. «Notre chambre est dans une sorte de boîte biseautée sous cette charpente et lorsque je me réveille chaque matin et que je la vois, je me dis «waouh». Parfois, l’été, on l’entend craquer», s’enthousiasme l’habitant.

Afin de rendre l’ouvrage de menuiserie le plus visible possible, la toiture se compose de panneaux autoportants isolants installés par-dessus, un peu comme une demi-coque de bateau renversée. Des simili-tuiles en tôle métallique, bien plus légères qu’un revêtement traditionnel, finalisent la toiture.

Quant à la brique de façade, elle était couverte d’une peinture blanche, qui a été décapée, ce qui a permis de mettre aussi en avant des éléments structurels en pierre bleue très typiques.

Brut et raffiné à la fois

A l’intérieur, les maçonneries ont aussi été laissées en l’état. Et même les réparations en ciment n’ont pas été dissimulées, pour raconter l’histoire de cette (re)construction. Afin de contraster avec l’aspect brut de l’édifice, l’architecte a par contre pensé plusieurs meubles sur mesure très léchés en bois qui viennent véritablement articuler les pièces.

Un petit salon d’hiver plus cosy a été aménagé avec un canapé Hay notamment. Le tapis est, lui, vintage. Les armoires du hall d’entrée servent de cloison à cette pièce. © LAURENT BRANDAJS

Ainsi, un bloc contenant les électroménagers de cuisine et les rangements sépare le séjour d’un petit salon d’hiver plus cosy. Au dos de cet élément de mobilier, dans le même monolithe, on retrouve les penderies du hall d’entrée. De même, la chambre des parents est imaginée «comme une suite d’hôtel», avec un meuble qui sépare le lit − lui aussi dessiné par Emile Tribolet − de la baignoire et du dressing.

On perçoit également ce dialogue entre ancien et nouveau au niveau de la coursive en verre qui distribue les chambres et mène à la bibliothèque. Cette passerelle vitrée très design renforce la luminosité dans toute la grange. Quant aux peintures murales à certains endroits, aux meubles iconiques et aux luminaires, ils participent eux aussi, avec beaucoup de subtilité, à cette rencontre entre les époques.

L’escalier asymétrique exprime une grande légèreté. Copyright : Laurent Brandajs

«On n’a pas fait ça du jour au lendemain, insiste Virginie qui a l’âme décoratrice, même si elle n’a aucune formation en la matière, et est à l’origine du choix des couleurs, meubles et luminaires… J’aime mettre des petites touches comme dans une partition de musique et mêler contemporain et ancien.»

Le résultat: une mélodie calme mais pas endormante, grâce à tous ces petits détails qui plongent ce beau volume patrimonial en plein dans le XXIe siècle.